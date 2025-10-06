Bebida adulterada

ES investiga caso suspeito de intoxicação por metanol

Boletim do Ministério da Saúde informa que o país tem 17 casos confirmados e mais 200 que estão sendo investigados

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 21:17

BRASÍLIA - O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira (6) que há 17 casos confirmados e outros 200 em investigação de intoxicação por metanol após o consumo de bebida alcoólica. O número inclui duas mortes confirmadas em São Paulo, além de outras 12 em investigação.

Entre os casos em investigação, o ministério cita uma ocorrência no Espírito Santo. Em nota divulgada nesta segunda-feira (6), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa ter registrado 7 notificações de suspeitas de intoxicação por metanol, após ingestão de bebida álcoólica adulterada. A pasta acrescenta que quatro casos já foram descartados e três seguem sob investigação, sendo todos da Serra.

De acordo com a Sesa, a notificação acontece quando o paciente com sintomas suspeitos dá entrada em uma unidade de saúde, pronto-socorro ou hospital, seja público ou privado. Os casos que ainda são investigados tiveram resultado negativo em exames clínicos, mas o protocolo do Ministério da Saúde indica que é preciso ficar em observação por 24h no serviço de saúde.

Órgãos de saúde recomendam evitar o consumo de bebida destilada que não saiba a procedência Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Das 217 notificações de intoxicação, o estado de São Paulo concentra 82,49% delas, com 15 casos confirmados e 164 em investigação. Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso descartaram os casos que estavam sob análise, segundo o ministério.

No boletim divulgado no domingo (5), a Saúde confirmava 16 intoxicações e um óbito suspeito a mais (13). As informações desta segunda (6) foram divulgadas com atraso, pois o governo de São Paulo levou mais tempo para enviar os dados, segundo o ministério. Além de São Paulo, o Paraná registra dois casos confirmados e quatro em investigação.

Além do Espírito Santo, outros 11 estados têm casos em apuração: Acre (1), Ceará (3), Goiás (3), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (5), Paraíba (1), Pernambuco (10), Piauí (3), Rio de Janeiro (1), Rondônia (1) e Rio Grande do Sul (2).

No caso das mortes em apuração, há notificações em Mato Grosso do Sul (1), Pernambuco (3), São Paulo (6), Paraíba (1) e Ceará (1).

O ministério disse à imprensa que divulgaria o boletim às 17h. Nesse horário, o ministro Alexandre Padilha informou que os dados ainda não estavam consolidados, pois São Paulo não havia atualizado os registros do estado.

Padilha disse São Paulo tem "concentração absurda" de casos e que o governo federal decidiu "apoiar" a secretaria estadual conseguir descartar ou confirmar as suspeitas de intoxicação mais rapidamente. Ele afirmou que o CIATox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) da Unicamp ampliou a sua capacidade para realizar 190 exames por dia. Também disse que a Fiocruz irá ajudar o estado.

"Para que ele [São Paulo] possa confirmar ou não os casos mais rapidamente, a chamada retaguarda laboratorial", disse Padilha.

As informações do boletim do Ministério da Saúde são enviadas pelos estados e consolidadas pelo CIEVS (Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional). O órgão considera o caso confirmado quando o metanol é detectado em exames laboratoriais.

Recomendação

Os órgãos de saúde recomendam evitar o consumo de bebida destilada que não saiba a procedência. O paciente com quadro incomum após ingestão de bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediato, realizar exames laboratoriais e avaliação oftalmológica.

Os sintomas de intoxicação de metanol podem estar associados a dores abdominais intensas, tontura e confusão mental. O socorro em até seis horas após o início dos sintomas é fundamental para evitar o agravamento.

Padilha também afirmou nesta segunda-feira (6) que o SUS tem estoques satisfatórios de etanol farmacêutico, um dos tratamentos usados para os casos de intoxicação. Também disse que os 2.600 frascos de fomepizol, outro antídoto contra intoxicação de metanol, devem ser importados nos próximos dias. O produto será distribuído aos centros especializados em intoxicação, disse Padilha.

Com informações do g1 ES

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta