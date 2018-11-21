Equipe de Witzel critica pontos da reforma da Previdência de Pezão

A proposta de Pezão também é questionada por integrantes de sua própria equipe. Técnicos reforçaram que o Estado já fez segregação de massas: quando há uma diferenciação entre os beneficiários. Todos os servidores que ingressaram no serviço público após setembro de 2013 têm uma Previdência diferente, com aposentadorias limitadas ao teto do. Os que desejam receber um benefício maior são direcionados à previdência complementar. Os mais antigos podem se aposentar com vencimentos próximos dos da ativa.