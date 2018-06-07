Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Equipe da GloboNews é agredida durante transmissão ao vivo
Pedradas

Equipe da GloboNews é agredida durante transmissão ao vivo

Pessoas dentro de uma van atiraram pedras em direção aos profissionais

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 20:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 20:55
Repórter fazia transmissão do Rio de Janeiro Crédito: Instagram | @dondossola
Um repórter e um cinegrafista do canal de notícias GloboNews foram agredidos na manhã desta quinta-feira (7). Os dois profissionais faziam uma transmissão ao vivo próxima à favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, quando pessoas atiraram pedras de dentro de uma van.
O repórter Edivaldo Dondossola contou em seu Twitter que as pedras acertaram a sua perna e a mão do repórter cinematográfico Henrique Lima. Felizmente, nada grave. Mas não deixa de ser lamentável ver do que as pessoas são capazes, falou.
Não podemos admitir ataques a jornalistas dessa forma! Uma pedrada!, indignou-se Cecilia Flesch, jornalista e âncora que apresentava o jornal na hora do incidente.
VEJA TWEETS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados