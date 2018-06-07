Equipe da GloboNews é agredida durante transmissão ao vivo

Repórter fazia transmissão do Rio de Janeiro Crédito: Instagram | @dondossola

Um repórter e um cinegrafista do canal de notícias GloboNews foram agredidos na manhã desta quinta-feira (7). Os dois profissionais faziam uma transmissão ao vivo próxima à favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, quando pessoas atiraram pedras de dentro de uma van.

O repórter Edivaldo Dondossola contou em seu Twitter que as pedras acertaram a sua perna e a mão do repórter cinematográfico Henrique Lima. Felizmente, nada grave. Mas não deixa de ser lamentável ver do que as pessoas são capazes, falou.

Não podemos admitir ataques a jornalistas dessa forma! Uma pedrada!, indignou-se Cecilia Flesch, jornalista e âncora que apresentava o jornal na hora do incidente.