Equipamento vai ajudar na identificação de vítimas de Brumadinho

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 23:14
- Atualizado há 6 anos
Uma nova ferramenta vai ajudar a identificar vítimas da tragédia de Brumadinho, informou a Polícia Civil de Minas Gerais. O equipamento Illumina analisará inicialmente 52 amostras para análise de DNA.
O material será analisado em Porto Alegre. Lá, um perito da polícia mineira fará curso para manuseio do instrumento.
A previsão é que o aparelho, entregue à
de Minas pela Vale como doação, comece a operar entre sete e dez dias, e o prazo para funcionamento completo e treinamento de equipe para utilizar o Illumina é de 30 a 40 dias.
De acordo com Thales Bittencoury, superintendente da SPTC (Superintendência de Polícia Técnico-Cientifica de Minas Gerais), o sequenciador é mais sensível na análise de material genético e obtém resultados com mais precisão.
O equipamento vai auxiliar na identificação das vítimas restantes da tragédia de Brumadinho. De acordo com números da Polícia Civil de Minas Gerais, 8% dos mortos no desastre ainda não foram identificados.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o