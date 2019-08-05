Minas Gerais

Equipamento vai ajudar na identificação de vítimas de Brumadinho

O equipamento Illumina analisará inicialmente 52 amostras para análise de DNA

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 23:14 - Atualizado há 6 anos

Barragem da Vale, em Brumadinho Crédito: Adriano Machado

Uma nova ferramenta vai ajudar a identificar vítimas da tragédia de Brumadinho, informou a Polícia Civil de Minas Gerais. O equipamento Illumina analisará inicialmente 52 amostras para análise de DNA.

O material será analisado em Porto Alegre. Lá, um perito da polícia mineira fará curso para manuseio do instrumento.

A previsão é que o aparelho, entregue à

de Minas pela Vale como doação, comece a operar entre sete e dez dias, e o prazo para funcionamento completo e treinamento de equipe para utilizar o Illumina é de 30 a 40 dias.

De acordo com Thales Bittencoury, superintendente da SPTC (Superintendência de Polícia Técnico-Cientifica de Minas Gerais), o sequenciador é mais sensível na análise de material genético e obtém resultados com mais precisão.

O equipamento vai auxiliar na identificação das vítimas restantes da tragédia de Brumadinho. De acordo com números da Polícia Civil de Minas Gerais, 8% dos mortos no desastre ainda não foram identificados.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta