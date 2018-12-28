Enzo Gabriel é o nome mais registrado no Brasil em 2018

Crédito: Pixabay

Enzo Gabriel foi usado para registrar 18.156 bebês e lidera a lista de nomes mais usados no Brasil, segundo levantamento que traz informações da Central Nacional de Informações do Registro Civil. Maria Eduarda foi usado 15.760 vezes, sendo o nome mais popular para meninas.

Os dados disponíveis no Portal da Transparência do Registro Civil mostram que os nomes compostos em geral representam 28,3% da escolha dos brasileiros. Entre eles, existem 3.027 variações compostas para Maria e 1.488 para Enzo.

O estudo divulgado pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen/SP) considera as certidões feitas até 18 de dezembro.

Enzo Gabriel e Maria Eduarda desbancaram Miguel e Alice que ocupavam o topo da lista em 2017. Miguel agora está na segunda colocação e Alice na nona posição do ranking geral e na terceira posição entre os nomes femininos.

No Estado de São Paulo, Miguel, com 4.718 registros, e Arthur, com 4.312, foram os nomes mais escolhidos nas 836 unidades de Registro Civil.

DEZ NOMES MAIS REGISTRADOS NO BRASIL EM 2018

1. Enzo Gabriel: 18.156

2. Miguel: 17.699

3. Arthur: 17.119

4. João Miguel: 16.049

5. Maria Eduarda: 15.760

6. Maria Clara: 14.170

7. Heitor: 14.025

8. Pedro Henrique: 13.672

9. Alice: 12.482

10. Ana Clara: 11.059

DEZ NOMES MASCULINOS MAIS REGISTRADOS NO BRASIL EM 2018

1. Enzo Gabriel: 18.156

2. Miguel: 17.699

3. Arthur: 17.119

4. João Miguel: 16.049

5. Heitor: 14.025

6. Pedro Henrique: 13.672

7. Davi: 10.206

8. Bernardo: 9.914

9. João Pedro: 9.519

10. Gabriel: 9.452

DEZ NOMES FEMININOS MAIS REGISTRADOS NO BRASIL EM 2018

1. Maria Eduarda: 15.760

2. Maria Clara: 14.170

3. Alice: 12.482

4. Ana Clara: 11.059

5. Helena: 10.573

6. Valentina: 10.325

7. Maria Luiza: 9.353

8. Laura: 9.252

9. Maria Alice: 8.782

10. Maria Cecília: 7.719

DEZ NOMES FEMININOS MAIS REGISTRADOS EM SÃO PAULO

1. Miguel: 4.718

2. Arthur: 4.312

3. Maria Eduarda: 3.779

4. Alice: 3.725

5. Pedro Henrique: 3.508

6. Enzo Gabriel: 3.429

7. Heitor: 3.346

8. Lorena: 3.023

9. Maria Clara: 2.961