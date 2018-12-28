Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Enzo Gabriel é o nome mais registrado no Brasil em 2018
Levantamento

Enzo Gabriel é o nome mais registrado no Brasil em 2018

Nomes compostos são destaques de levantamento que inclui dados dos cartórios de Registro Civil do País

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 23:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 23:21
Crédito: Pixabay
Enzo Gabriel foi usado para registrar 18.156 bebês e lidera a lista de nomes mais usados no Brasil, segundo levantamento que traz informações da Central Nacional de Informações do Registro Civil. Maria Eduarda foi usado 15.760 vezes, sendo o nome mais popular para meninas.
Os dados disponíveis no Portal da Transparência do Registro Civil mostram que os nomes compostos em geral representam 28,3% da escolha dos brasileiros. Entre eles, existem 3.027 variações compostas para Maria e 1.488 para Enzo.
O estudo divulgado pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen/SP) considera as certidões feitas até 18 de dezembro.
Enzo Gabriel e Maria Eduarda desbancaram Miguel e Alice que ocupavam o topo da lista em 2017. Miguel agora está na segunda colocação e Alice na nona posição do ranking geral e na terceira posição entre os nomes femininos.
No Estado de São Paulo, Miguel, com 4.718 registros, e Arthur, com 4.312, foram os nomes mais escolhidos nas 836 unidades de Registro Civil.
DEZ NOMES MAIS REGISTRADOS NO BRASIL EM 2018
1. Enzo Gabriel: 18.156
2. Miguel: 17.699
3. Arthur: 17.119
4. João Miguel: 16.049
5. Maria Eduarda: 15.760
6. Maria Clara: 14.170
7. Heitor: 14.025
8. Pedro Henrique: 13.672
9. Alice: 12.482
10. Ana Clara: 11.059
DEZ NOMES MASCULINOS MAIS REGISTRADOS NO BRASIL EM 2018
1. Enzo Gabriel: 18.156
2. Miguel: 17.699
3. Arthur: 17.119
4. João Miguel: 16.049
5. Heitor: 14.025
6. Pedro Henrique: 13.672
7. Davi: 10.206
8. Bernardo: 9.914
9. João Pedro: 9.519
10. Gabriel: 9.452
DEZ NOMES FEMININOS MAIS REGISTRADOS NO BRASIL EM 2018
1. Maria Eduarda: 15.760
2. Maria Clara: 14.170
3. Alice: 12.482
4. Ana Clara: 11.059
5. Helena: 10.573
6. Valentina: 10.325
7. Maria Luiza: 9.353
8. Laura: 9.252
9. Maria Alice: 8.782
10. Maria Cecília: 7.719
DEZ NOMES FEMININOS MAIS REGISTRADOS EM SÃO PAULO
1. Miguel: 4.718
2. Arthur: 4.312
3. Maria Eduarda: 3.779
4. Alice: 3.725
5. Pedro Henrique: 3.508
6. Enzo Gabriel: 3.429
7. Heitor: 3.346
8. Lorena: 3.023
9. Maria Clara: 2.961
10. Ana Clara: 2.954

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados