Enzo Gabriel é o nome mais registrado no Brasil em 2018

Enzo Gabriel foi usado para registrar 18.156 bebês e lidera a lista de nomes mais usados no Brasil, segundo levantamento que traz informações da Central Nacional de Informações do Registro Civil. Maria Eduarda foi usado 15.760 vezes, sendo o nome mais popular para meninas.
Os dados disponíveis no Portal da Transparência do Registro Civil mostram que os nomes compostos em geral representam 28,3% da escolha dos brasileiros. Entre eles, existem 3.027 variações compostas para Maria e 1.488 para Enzo.
O estudo divulgado pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen/SP) considera as certidões feitas até 18 de dezembro.
Enzo Gabriel e Maria Eduarda desbancaram Miguel e Alice que ocupavam o topo da lista em 2017. Miguel agora está na segunda colocação e Alice na nona posição do ranking geral e na terceira posição entre os nomes femininos.
No Estado de São Paulo, Miguel, com 4.718 registros, e Arthur, com 4.312, foram os nomes mais escolhidos nas 836 unidades de Registro Civil.
DEZ NOMES MAIS REGISTRADOS NO BRASIL EM 2018
1. Enzo Gabriel: 18.156
2. Miguel: 17.699
3. Arthur: 17.119
4. João Miguel: 16.049
5. Maria Eduarda: 15.760
6. Maria Clara: 14.170
7. Heitor: 14.025
8. Pedro Henrique: 13.672
9. Alice: 12.482
10. Ana Clara: 11.059
DEZ NOMES MASCULINOS MAIS REGISTRADOS NO BRASIL EM 2018
1. Enzo Gabriel: 18.156
2. Miguel: 17.699
3. Arthur: 17.119
4. João Miguel: 16.049
5. Heitor: 14.025
6. Pedro Henrique: 13.672
7. Davi: 10.206
8. Bernardo: 9.914
9. João Pedro: 9.519
10. Gabriel: 9.452
DEZ NOMES FEMININOS MAIS REGISTRADOS NO BRASIL EM 2018
1. Maria Eduarda: 15.760
2. Maria Clara: 14.170
3. Alice: 12.482
4. Ana Clara: 11.059
5. Helena: 10.573
6. Valentina: 10.325
7. Maria Luiza: 9.353
8. Laura: 9.252
9. Maria Alice: 8.782
10. Maria Cecília: 7.719
DEZ NOMES FEMININOS MAIS REGISTRADOS EM SÃO PAULO
1. Miguel: 4.718
2. Arthur: 4.312
3. Maria Eduarda: 3.779
4. Alice: 3.725
5. Pedro Henrique: 3.508
6. Enzo Gabriel: 3.429
7. Heitor: 3.346
8. Lorena: 3.023
9. Maria Clara: 2.961
10. Ana Clara: 2.954