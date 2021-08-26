Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Entidades repudiam decisões judiciais que impedem publicação de conteúdo jornalístico
Manifestação

Entidades repudiam decisões judiciais que impedem publicação de conteúdo jornalístico

Na nota, ABERT, ANER e ANJ citam três casos recentes que atingiram publicações na TV, em revista e em jornal impresso, e pedem que as decisões sejam revistas

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 16:15

Publicado em 

26 ago 2021 às 16:15
Justiça
Decisões judiciais têm impedido publicações de conteúdos jornalísticos em alguns estados Crédito: Pixabay
A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) publicaram, nesta quinta-feira (26), nota de repúdio a decisões judiciais que impediram a divulgação de conteúdos jornalísticos. 
Na nota, ABERT, ANER e ANJ citam três casos recentes que atingiram publicações na TV, em revista e em jornal impresso e pedem que as decisões sejam revistas.

Arquivos & Anexos

NOTA DE REPÚDIO - ABERT, ANERT, ANJ

Entidades repudiam decisões judiciais que impedem publicação da imprensa
Tamanho do arquivo: 130kb
Baixar
Leia a nota na íntegra:
A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) protestam contra a repetição de casos de censura prévia aplicada pela Justiça brasileira, em total desacordo com o que determina a Constituição.
Nos últimos dias, ocorreram pelo menos três casos de censura prévia: contra reportagem da RBS TV a respeito de delação premiada ao Ministério Público, contra a revista Piauí, em relação à investigação de assédio sexual, e contra o jornal O Globo, a propósito de reportagem sobre movimentação financeira suspeita investigada pela CPI da Covid.
A censura prévia judicial não distingue o tipo de meio de comunicação – televisão, revista e jornal – e tem em comum o fato de privar os cidadãos do direito de serem livremente informados. É lamentável que há tantos anos a censura prévia se repita em nosso país, partindo exatamente do Poder Judiciário, responsável pelo cumprimento das leis.
As associações esperam que essas iniciativas de censura sejam logo revertidas por outras instâncias da Justiça, embora já tenham provocado o efeito danoso e inconstitucional de impedir a liberdade de informação. É inadmissível que juízes sigam desrespeitando esse princípio básico do Estado de Direito.
Brasília, 26 de agosto de 2021
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT)
Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER)
Associação Nacional de Jornais (ANJ)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

imprensa Liberdade de Imprensa ANJ (Associação Nacional de Jornais)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer
Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha
Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados