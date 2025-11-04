Projeto Comprova

Entenda por que os Correios querem empréstimo de R$ 20 bilhões

Com aumento nas despesas e queda nas receitas ao longo dos últimos anos, estatal chegou a um prejuízo de R$ 2,6 bilhões em 2024

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 08:36

Conteúdo analisado: Publicação que responsabiliza o governo Lula (PT) pela crise nos Correios.

Comprova Explica: Os Correios comunicaram, no dia 15 de outubro, que iniciaram negociações com bancos públicos para obter um empréstimo de R$ 20 bilhões, como parte de um programa de reestruturação financeira da empresa. Para mostrar como a estatal chegou a essa situação, o Comprova explica o caso.

Indicadores dos Correios em baixa em 2024

A crise nos Correios pode ser explicada por diferentes índices que apresentaram desempenho negativo, conforme a última demonstração contábil de 2024, publicada no Diário Oficial da União em 9 de maio de 2025.

Desempenho financeiro: foi registrado prejuízo de R$ 2,6 bilhões, quatro vezes maior do que o registrado em 2023, estimado em R$ 597 milhões. Foi a primeira vez, desde 2016, que os Correios tiveram prejuízo bilionário em suas operações, sendo que, na época, o rombo foi de R$ 1,5 bilhão (R$ 2,3 bilhões em valores atualizados).

Total de ativos: atingiu R$ 16 bilhões, representando uma queda de 11,20% em comparação com 2023, devido principalmente à redução de R$ 3 bilhões nas aplicações financeiras.

Patrimônio líquido: estava negativo em R$ 360 milhões em 2023 e passou a um valor negativo de R$ 4,4 bilhões em 2024. Ou seja, os passivos (dívidas totais) superaram os ativos (bens e dinheiro em caixa).

Despesas gerais e administrativas: passaram de R$ 4 bilhões em 2023 para R$ 4,7 bilhões em 2024.

Receita total: houve uma redução de 0,89%, passando de R$ 21,67 bilhões em 2023, para R$ 21,47 bilhões em 2024, sendo que na receita de vendas e serviços foi de 1,74%. De acordo com a estatal, o resultado negativo foi impactado principalmente pelos serviços internacionais e de mensagens, que apresentaram diminuições de R$ 531 milhões e R$ 157 milhões, respectivamente.

O serviço de encomendas, por sua vez, teve um desempenho positivo, com um aumento de R$ 157 milhões em relação a 2023. As despesas totais apresentaram crescimento de 7,91%, passando de R$ 22,30 bilhões para R$ 24,06 bilhões no período avaliado.

Situação permanece ruim em 2025

No dia 5 de setembro, a empresa divulgou as demonstrações contábeis do segundo trimestre deste ano, no qual registrou queda nas receitas, crescimento das despesas operacionais e aumento dos passivos judiciais.

As receitas totalizaram R$ 8,9 bilhões no primeiro semestre, o que representa uma redução de 9,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O segmento de encomendas respondeu por R$ 4,7 bilhões do total das receitas de vendas. Já o segmento internacional somou R$ 816 milhões, o que representa uma queda de 61,3% em relação ao primeiro semestre de 2024.

As despesas do período chegaram a R$ 13,4 bilhões, com destaque para os pagamentos de precatórios, que registraram um aumento de 512%. Por outro lado, itens como transporte, serviços de terceiros, aluguéis e utilidades tiveram redução.

Na avaliação do especialista em Direito Empresarial Marcelo Godke, ouvido pelo Comprova, ao longo dos últimos anos, a estrutura da estatal ficou pesada, cara e pouco competitiva.

“Além disso, o mundo mudou. O envio de cartas e boletos caiu drasticamente, enquanto o comércio eletrônico exigiu logística ágil, rastreamento em tempo real e automação. Empresas privadas se modernizaram rapidamente, mas os Correios ficaram presos à burocracia, greves, passivos trabalhistas e decisões políticas. O resultado foi a perda de espaço no mercado e o acúmulo de prejuízos”, disse.

Justificativas dos Correios para a crise

Tanto no balanço financeiro de 2024 quanto no do segundo semestre de 2025, os Correios citam “modificações na regulação dos produtos importados” como justificativa do resultado negativo das receitas, alegando que o setor foi “fortemente afetado por mudanças regulatórias recentes”.

As mudanças na regulação citadas pela empresa dizem respeito ao programa “Remessa Conforme”, criado pelo Ministério da Fazenda em 2023, no qual o governo federal passou a cobrar imposto de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50, até então isentas para as empresas. A medida ficou conhecida como “taxa das blusinhas”.

Com esse programa, deixou de ser obrigatório usar os Correios para a distribuição doméstica dessas encomendas, permitindo que outras transportadoras realizassem o serviço.

Os Correios manifestam ainda que o setor privado de logística no Brasil vem passando por uma transformação acelerada, impulsionada pelo crescimento do e-commerce, pela tecnologia e por modelos de entrega cada vez mais rápidos e agressivos. Desta forma, na avaliação da estatal, a ausência de investimentos nos últimos anos aumentou a pressão sobre estruturas operacionais e administrativas mais rígidas e de custo elevado, reduzindo sua competitividade.

A situação do empréstimo

Até o momento, o contrato de crédito ainda não foi fechado e está em fase de negociação, segundo o presidente da companhia, Emmanoel Schmidt Rondon. O modelo proposto é o de um consórcio de bancos, em que instituições financeiras atuam de forma conjunta para ofertar o capital necessário, em termos compatíveis com o mercado de crédito atual.

“Estamos optando por uma operação que os Correios conseguem suportar, à luz dos resultados que esse pacote de reestruturação vai começar a produzir, com técnica e responsabilidade. O setor postal enfrenta desafios no mundo inteiro, mas o caminho é o mesmo em todos os países que conseguiram reagir: gestão e eficiência. O plano dá início a uma agenda de reequilíbrio, com medidas concretas, baseadas em transparência e governança”, afirmou Emmanoel Rondon.

No dia 23 de outubro, o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, afirmou à Folha de S.Paulo que o banco vai criar um fundo imobiliário com imóveis dos Correios para ajudar a estatal a obter novas receitas e reequilibrar sua situação financeira. Segundo ele, a medida é complementar à concessão de um empréstimo, na qual a participação da Caixa ainda está em discussão.

Plano de recuperação dividido em três grupos de medidas

O empréstimo bilionário solicitado pela empresa faz parte de um plano de reestruturação mais amplo que inclui três grupos de medidas:

Corte de despesas operacionais e administrativas: a empresa afirmou que realizará um novo Programa de Demissões Voluntárias (PDV), com foco mais amplo, no qual será realizado um diagnóstico da força de trabalho, com um mapa de setores da companhia ou de territórios com desempenho insatisfatório. Empregados nessas situações poderão aderir, reduzindo a pressão na folha de pessoal.

Também está previsto um programa de venda de imóveis da estatal que estejam ociosos, possibilitando a entrada de capital. Com isso, haverá também a redução de gastos com a manutenção desses espaços. Além disso, a empresa prevê renegociar contratos com seus maiores fornecedores em busca de condições mais vantajosas.

Recuperação da liquidez: busca por um aumento imediato na liquidez da empresa, por meio do empréstimo de R$ 20 bilhões, para dar conta da necessidade de caixa de 2025 e 2026, período no qual a estatal avalia que as demais medidas começarão a produzir resultados.

Diversificação de receitas e recuperação do caixa: a estatal pretende fazer um esforço de reaproximação com grandes clientes, ao mesmo tempo em que estuda experiências internacionais de atividades que possam ser acopladas à rede logística, sobretudo na área de serviços financeiros.

Segundo a estatal, essas medidas serão aprofundadas nas fases posteriores do Plano de Reestruturação, que dependem da empresa retomar sua plena capacidade operacional e sua saúde financeira para que surtam efeito.

O que a estatal pode fazer

Marcelo Godke ressalta que a recuperação judicial não é uma opção para os Correios, uma vez que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que empresas estatais não podem se valer dos benefícios da Lei de Recuperação Judicial e Falências. “Ou seja, ao contrário de companhias privadas, os Correios não podem recorrer ao Judiciário para renegociar dívidas, suspender execuções ou reestruturar contratos nessa via”, explica.

No entendimento dele, a saída da crise passa por discussões sobre privatização ou capitalização com controle privado, com o Estado somente regulando serviços essenciais, e também abrange gestão profissional e metas de desempenho, com fim de indicações políticas e foco em resultados; e parcerias estratégicas e inovação, usando a capilaridade dos Correios para atuar em logística de e-commerce, medicamentos, entregas internacionais, armazenagem e tecnologia.

Fontes consultadas: Demonstrações contábeis, boletins com os resultados financeiros dos Correios, reportagens sobre o tema e o especialista em Direito Empresarial Marcelo Godke.

