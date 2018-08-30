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Tema controverso

Ensino em casa em julgamento no STF

Legalidade do homeschooling, já adotado por milhares de famílias no país, será discutida no tribunal

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 10:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 10:55
A legalidade desse tipo de ensino, também conhecido como homeschooling, deverá ser julgada na próxima semana pelo Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Reprodução/Pixabay
Todos os dias, Mariana, de 13 anos, e Matheus, de 11, acordam por volta das 7h e tomam café da manhã para se preparar para a aula. A rotina não seria diferente da de muitos estudantes não fosse por um detalhe: enquanto a maioria se dirige para a escola depois desse ritual, Mariana e Matheus continuam em casa, onde aprendem as lições com o próprio pai.
A legalidade desse tipo de ensino, também conhecido como homeschooling, deverá ser julgada na próxima semana pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
O tema é controverso. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos. Apesar disso, mais de 7 mil famílias brasileiras, segundo dados da Associação Nacional de Educação Domiciliar (Aned), adotam a prática do ensino em casa.
> Leia mais: Manter jovens na escola é o grande desafio da educação no ES
 Fiz intercâmbio nos Estados Unidos, e a família que me recebeu era adepta do homeschooling. Lembrei disso quando comecei a ficar preocupado com a qualidade das escolas públicas onde meus filhos estudavam. Como não tínhamos condição de colocá-los em uma particular, optamos pela educação domiciliar  explica Wesley Ayres, pai de Mariana e Matheus.
Formado em Ciências da Computação, Ayres se preparou por um ano antes de tirar as crianças da escola. Hoje, o pai ensina as crianças, diariamente, das 8h às 10h, em sua casa em São Caetano do Sul, em SP. Todos os dias, elas têm aulas de português, matemática, história e geografia. A área de Ciências da Natureza é trabalhada uma vez por semana, assim como o curso de italiano. Depois do horário regular, os filhos podem usar o tempo para fazer pesquisas e ler. Na parte da tarde, trabalham atividades diferenciadas, como música, desenho e tênis.
> O X da questão da educação no Brasil
 Com a educação domiciliar, as crianças desenvolvem um gosto pelo conhecimento, porque não é uma imposição. Elas gostam de estudar, leitura é algo que adoram. De janeiro até agora minha filha já leu 49 livros. Existem dificuldades no homeschooling, mas não querer estudar não é a maior delas  opina Ayres.
Até 2016, mais de 30 famílias enfrentavam processos na Justiça por oferecer esse tipo de educação a seus filhos no Brasil. Esse número foi extinto desde que o ministro Luís Roberto Barroso, relator da questão no STF, suspendeu o processamento de todas as demandas que tratavam do assunto até a apreciação pelo plenário da Corte. Após a votação, a decisão terá repercussão geral.
 A Constituição diz que o período de 4 a 17 anos é de educação compulsória, e não de escolarização compulsória. Ou seja, é um período no qual as crianças têm que passar por algum tipo de processo educacional, mas não necessariamente na escola  defende Alexandre Moreira, diretor jurídico da Aned.
ISOLAMENTO SOCIAL
Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República Crédito: Fellipe Sampaio/SCO/STF - GZ
Em 2015, a Procuradoria Geral da República (PGR) se manifestou contrária à liberação do ensino domiciliar. Segundo o órgão, a Constituição não abre brecha para esse tipo de prática. O então procurador-geral, Rodrigo Janot, defendeu que a integração do indivíduo à escola é fundamental para a construção de uma sociedade justa.
O imbróglio não se restringe ao âmbito judicial. Ainda que os adeptos da educação domiciliar citem aspectos positivos da prática, o modelo gera divergências no campo educacional. Um dos principais pontos questionados é justamente um dos argumentos utilizados pela PGR: o fato de a criança ser privada de um ambiente de convivência plural.
> Anna Penido: "os alunos estão no século XXI, mas a escola não"
 Por um lado, os defensores do homeschooling apontam lacunas e problemas da escola que os legisladores e os gestores não podem ignorar. Por outro, qual é a ultima instituição em nossa sociedade que tem como finalidade congregar pessoas de diferentes perfis? A escola. É o lugar onde convivem o branco e o negro, o alto e o baixo, o gordo e o magro. Isolar o filho nos padrões familiares anulará a possibilidade de trazer uma colaboração dessa família para a melhoria da escola  afirma Carlos Roberto Jamil Cury, doutor em Educação pela PUC-SP.
Para a filósofa e pesquisadora de Ética e Educação Carla Ferro, há espaço para todos os modelos:
> Educação contribui para o aperfeiçoamento da democracia
 Diante do fato de muitas pessoas recusarem a escolarização, não é interessante buscar uma resposta única. Essa recusa mostra justamente que diferentes modos de vida são possíveis e que a diferença não implica oposição. Quando uma família ou uma comunidade vivem de modo que a escola não aparece como caminho necessário, isso não quer dizer que desejem o fim da escola nem que encontraram um caminho que todos devem seguir. A coexistência pacífica e colaborativa de diferentes modos de vida é uma expressão de saúde da sociedade.

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