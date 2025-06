Violência

Enfermeira brasileira morre após pular de apartamento em chamas em Milão

Segundo o jornal La Repubblica, o incêndio teria começado no início da madrugada da ultima quinta

A brasileira Sueli Leal Barbosa, 48, morreu na madrugada desta quinta-feira (5) em Milão, no norte da Itália, depois de pular da janela do quarto andar de um apartamento em chamas. Ela foi socorrida e levada ao hospital Fatebenefratelli e não resistiu. Segundo o jornal La Repubblica, o incêndio teria começado no início da madrugada. Os vizinhos foram acordados, por volta de 1h (20h no Brasil), com gritos de pedidos de ajuda. Em seguida, Barbosa teria pulado, aparentemente na tentativa de se salvar do fogo. >

Barbosa morava em Milão há cerca de 20 anos e trabalhava como enfermeira no Instituto Nacional do Câncer. Ela era proprietária do apartamento que pegou fogo. É mãe de uma criança de dez anos, que não estava no apartamento. Segundo o jornal, vizinhos teriam ouvido uma discussão entre ela e um homem, que seria o companheiro.

Também brasileiro, de 45 anos, ele, que se chamaria Michael, foi localizado pela polícia em um bar nas redondezas do prédio onde morava Barbosa e foi levado para a delegacia. Segundo o jornal La Repubblica, os bombeiros encontraram a porta trancada. "Ela era uma pessoa muito solar, vivia rindo, mesmo que estivesse passando por todos os problemas do mundo, você não via nunca ela triste", disse à Folha a brasileira Edjane Pionorio, 50, amiga da enfermeira, que era de São Paulo. Elas se conheceram em Milão em 2012 e têm filhos quase da mesma idade. "Ela gostava de sair, de estar com as crianças no parque, amava o filho."

O último encontro entre as duas foi na sexta (30). "Marcamos de comer uma pizza e ela chegou com o filho e o Michael. Para mim foi uma surpresa, porque ela tinha me dito que não estavam mais juntos. Eles brigavam muito, se separaram e voltavam", disse Pionorio. Elas tinham combinado de se encontrar novamente nesta sexta (6), na casa de uma amiga em comum. Segundo ela, Michael morava na Itália há cerca de cinco anos e trabalhava como pintor e pedreiro. "Não sei muita coisa dele, ele era estranho. Quando eu e ela conversávamos, ríamos, ele parecia incomodado. Era muito ciumento", diz a amiga. "Estou destruída. Não sei como vou contar isso para o meu filho.">

