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Matemática e Ciências da Natureza

Enem terá 30 minutos a mais para provas

Ministério da Educação divulgou cronograma com datas do exame; inscrição deve ser feita entre os dias 7 e 18 de maio

Publicado em 21 de Março de 2018 às 14:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 14:35
Inscrição deve ser feita entre os dias 7 e 18 de maio Crédito: Arquivo Pessoal
Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 terão meia hora a mais para fazer as provas de Matemática e Ciências da Natureza no segundo dia. A aplicação terá cinco horas de duração, com início às 13h30. As informações foram publicadas em edital lançado pelo Ministério da Educação (MEC) no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 21.
As provas de Ciências da Natureza e Matemática serão aplicadas no dia 11 de novembro. Novamente, as provas do Enem serão aplicadas em dois domingos. No dia 4, primeiro dia do exame, os candidatos resolverão as questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação.
Também foi divulgado o cronograma com as demais datas para o exame. Entre os dias 7 e 18 de maio, o candidato deverá fazer a inscrição.
A solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição deve ser feita entre os dias 2 e 11 de abril.
O participante que foi isento da taxa de inscrição do Enem 2017 e não compareceu às provas nos dois dias de aplicação, mas deseja solicitar isenção da taxa de inscrição para o Enem 2018, deverá justificar a ausência entre os dias 2 e 11 de abril.
O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito entre os dias 7 e 23 de maio. Têm direito à isenção na taxa de inscrição os alunos que estão cursando o 3º ano do ensino médio na rede pública de ensino; tenha cursado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral na rede privada e tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio; tenha participado do Encceja 2017 para pessoas privadas de liberdade ou no exterior; ou declare estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda.
Para os que precisam solicitar atendimento pelo nome social, devem fazer entre 28 de maio e 3 de junho.

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