Enem: seis dicas de professores para fazer bons resumos

- Crédito: Arquivo Pessoal

(Enem), que acontece nos dias 4 e 11 de novembro, já está quase aí, e técnicas para ajudar nos estudos nesta reta final podem ser um trunfo. Especialmente para uma das práticas mais recorrentes: os resumos ou fichamentos, que auxiliam na aprendizagem e na fixação de conteúdo. O Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece nos dias 4 e 11 de novembro, já está quase aí, e técnicas para ajudar nos estudos nesta reta final podem ser um trunfo. Especialmente para uma das práticas mais recorrentes: os resumos ou fichamentos, que auxiliam na aprendizagem e na fixação de conteúdo.

Para o vice-diretor acadêmico e professor de matemática do Colégio de A a Z, Fellipe Rossi, estudar por meio de fichamentos é uma boa maneira de ter um acesso rápido a conteúdos que possam cair nas provas do Enem.

 Assim, fica mais fácil para estudantes manterem um contato próximo com a matéria e assimilar tudo de maneira mais concreta  afirma ele.

Uma das primeiras dicas do professor de geografia e atualidades do Descomplica, Ricardo Marcilio, é tomar cuidado para não copiar o texto inteiro que está estudando.

 Existe um texto base e o aluno deve se preocupar em tirar o que é mais importante dele, senão o fichamento fica só uma cópia do que leu. É pegar um texto e sintetizar os pontos mais relevantes  destaca o professor.

Confira dicas para um bom fichamento

1. Priorizar disciplinas que tem dificuldade

Nesta reta final, diz o professor Ricardo Marcilio, o aluno não conseguirá fazer fichamentos de todo o conteúdo abordado na prova. Como o Enem é uma avaliação de conhecimentos gerais, o professor diz que é melhor o candidato saber um pouco de tudo do que muito de algo específico.

 A dica é fazer fichamento de disciplinas e temas que têm mais dificuldade. Se tem mais facilidade em biologia, por exemplo, talvez não precise do fichamento desta matéria agora e seja mais interessante fazer para geografia.

2. Preferir o fichamento à mão

Se escrever os fichamentos no computador for mais prático, o professor ressalta que essa talvez não seja a melhor opção. Escrever à mão, diz ele, é muito importante, já que a escrita é uma das formas principais de aprendizagem e de fixar o conteúdo. Quando escreve, o que entendeu é muito mais fácil para memorizar depois.

3. Usar as próprias palavras

Após ler um parágrafo de um texto para o fichamento, em vez de usar as palavras daquele parágrafo, use as suas próprias. Escreva esse resumo como se estivesse ensinando para você mesmo.

4. Ambiente deve ser como o da prova

Muito importante: a posição em que estuda faz muita diferença. A dica do professor é nunca e fazer os fichamentos ou mesmo se dedicar a uma leitura em uma posição desconfortável. O ideal é sempre simular a situação em que estará na hora da prova: um ambiente iluminado, silencioso, sentado, nunca deitado. O cérebro relembra no dia de fazer a prova.

5. Os 'flash cards' também podem ajudar

Vice-diretor acadêmico e professor de matemática do Colégio de A a Z, Fellipe Rossi indica os chamados flash cards como mais uma opção nos estudos. Ele explica: em uma das faces do cartão, o aluno escreve um conceito ou pergunta. No outro, a resposta, teoria ou definição. Os flash cards podem ser usados para todas as disciplinas. Assim como nos fichamentos, devem ser feitos à mão.

6. Mapas mentais