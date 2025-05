Enem 2025: inscrições começam nesta segunda (26) com novidade para aluno do 3° ano

Veja como participar

Enem 2025: inscrições começam nesta segunda (26) com novidade para aluno do 3º ano

Prazo vai até 6 de junho e provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro

Publicado em 26 de maio de 2025 às 09:57

SÃO PAULO - As inscrições para o Enem 2025 começam nesta segunda-feira (26) e seguem abertas até o dia 6 de junho. Estudantes de todo o país terão esse período para garantir participação na principal porta de entrada para o ensino superior.>

Na última sexta-feira (23), o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que todos os alunos do 3º ano do ensino médio matriculados em escolas públicas serão automaticamente pré-inscritos no Enem 2025.>

Segundo o ministro, os dados desses estudantes já estarão previamente preenchidos no momento da inscrição. Com isso, o candidato deverá apenas confirmar a participação e escolher o idioma da prova de língua estrangeira, entre inglês ou espanhol.>

Outra medida é o retorno da certificação do ensino médio pelo Enem, possibilidade que havia sido suspensa nas últimas edições. Com a retomada, candidatos que atingirem a nota mínima exigida poderão obter o diploma de conclusão do ensino médio por meio do exame.>

A seguir, reunimos as respostas para algumas dúvidas em relação a inscrição do exame nacional:>

O QUE É NECESSÁRIO FAZER PARA SE INSCREVER NO ENEM 2025?>

Para se inscrever no Enem 2025, o candidato deve seguir alguns passos. Primeiramente, o estudante deve acessar a página do participante, na Página do Participante, com uma conta Gov.br. Em seguida, o candidato deverá informar suas informações pessoais, como CPF, data de nascimento, email válido, número de telefone e outros.>

Após essa etapa, o site emitirá um boleto bancário, referente ao valor da taxa de inscrição de R$ 85.>

Para pagar, o participante deverá realizar o pagamento do boleto em qualquer banco, casa lotérica, aplicativos bancários ou por Pix, a partir do QR code localizado no próprio boleto até a data de vencimento.>

Lembre-se: A inscrição só será confirmada após o pagamento da taxa de inscrição.>

QUEM TEM O BENEFÍCIO DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PRECISA SE INSCREVER NESSE PERÍODO?>

Sim. Os participantes que se cadastraram no pedido de isenção e foram beneficiados não estão inscritos automaticamente no Enem 2025. É necessário que o candidato efetive sua inscrição durante o período geral de inscrição, que termina às 23h59 do dia 6 de junho.>

QUANDO SERÁ O ENEM 2025?>

Na maior parte do país, o exame será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, em dois domingos consecutivos. Somente em três cidades do Pará — Belém, Ananindeua e Marituba —, as provas foram transferidas para 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas). >

No primeiro dia, serão aplicadas as provas de linguagens, ciências humanas e redação, e os candidatos terão cinco horas e 50 minutos para completar o exame. No segundo, os temas cobrados serão ligados a ciências humanas e matemática, e os estudantes terão cinco horas.>

Nesta edição, o Enem não sofrerá alterações no seu modelo de prova. Ou seja, o exame será composto por 180 questões de múltipla escolha, com 45 perguntas para cada área de conhecimento e a redação.>

Ao todo, serão abordadas cinco áreas do conhecimento:>

Ciências da natureza: biologia, física e química

biologia, física e química Ciências humanas: filosofia, geografia, história, sociologia

filosofia, geografia, história, sociologia Linguagens: português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação

português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação Matemática

Redação >

