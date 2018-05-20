Encontro marca reconciliação entre Padre Fábio e Ivanir dos Santos

Padre Fábio de Melo se desculpou após vídeo polêmico Crédito: Reprodução | Facebook

Depois da tempestade, a calmaria. Assim como no ditado, a ensolarada manhã deste domingo, depois das fortes chuvas de ontem, marcou a reconciliação entre o Padre Fábio de Melo e um dos mais importantes líderes religiosos afro-brasileiros, o babalaô Ivanir dos Santos.

Os dois, junto com o pastor da Igreja Batista Soul, Kleber Lucas, e o advogado Ricardo Brajterman tomaram café da manhã juntos, selando uma parceria em favor da liberdade religiosa. O encontro aconteceu na manhã deste domingo numa casa na Barra, de um amigo de Ivanir.

Logo depois, o sacerdote e o babalaô seguiram para o Centro Espírita Caboclo Pena Branca, em Nova Iguaçu, que foi invadido e vandalizado no início do mês.

CRÍTICAS AO PADRE

Dois dias depois da ação criminosa, o babalaô Ivanir dos Santos, representante de movimentos contra a intolerância religiosa, notificou o Padre Fábio de Melo para que ele retirasse do ar o vídeo em que aparece celebrando uma missa e "tratando de forma desrespeitosa religiões de matriz africana".

No mês passado, o Padre Fábio de Melo se envolveu em uma polêmica ao usar ironicamente a palavra "macumba" durante um sermão em Cachoeira Paulista. Ele foi notificado pelo advogado Ricardo Brajterman, em nome do babalaô, sobre o discurso considerado intolerante, e pediu desculpas publicamente pelo seu site e pelo Twitter.