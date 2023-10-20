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Estado grave

Empresário é baleado após cair no golpe do falso encontro em SP

A vítima foi socorrida, levada para um hospital e precisou passar por cirurgia. O caso foi registrado como tentativa de extorsão e tentativa de extorsão mediante sequestro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 out 2023 às 13:52

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 13:52

Um empresário de 36 anos foi baleado nas costas durante uma tentativa de assalto na zona norte de São Paulo, na noite desta quinta-feira (19). À polícia ele disse acreditar que se encontraria com uma suposta mulher com quem conversava havia algum tempo por meio de um aplicativo de encontros.
Ele foi socorrido e levado para o PS Taipas, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dele é considerado grave. O crime aconteceu por volta das 20h na rua Leila Diniz, no Jaraguá. A vítima saiu de Jandira (SP) para o suposto encontro. Diante disso, o caso foi registrado como tentativa de extorsão e tentativa de extorsão mediante sequestro no 33° DP (Pirituba).
Imagens de câmeras de segurança mostram o empresário dentro do carro parado na rua. Um dos suspeitos caminha no meio da rua algumas vezes usando um aparelho celular enquanto observa a vítima dentro do veículo. Pouco tempo depois, o empresário muda o carro de lugar e desce do carro. E vai para o outro lado da rua enquanto usa o celular.
Ele então percebe a aproximação dos dois suspeitos e corre. Na sequência, um dos criminosos atira e ambos fogem correndo sem levar nada. O homem ficou caído no chão após ser atingido por um disparo nas costas.
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados por moradores da região que ouviram o disparo e viram o homem baleado. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os PMs chegaram ao local e encontraram a vítima recebendo os primeiros socorros. Ele também relatou que os suspeitos anunciaram o assalto antes de efetuar o disparo.

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