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Eleições 2022

Empire State tem projeção de 'tchutchuca do Centrão' em crítica a Bolsonaro

Chacotas contra o presidente foram exibidas no prédio mais famoso de Nova York
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 set 2022 às 20:06

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 20:06

SÃO PAULO - O topo do Empire State Building, prédio mais famoso de Nova York, nos Estados Unidos, exibiu projeções de chacotas ao presidente Jair Bolsonaro na madrugada desta terça-feira (20). O líder brasileiro estava na cidade para discursar na Assembleia-Geral da ONU.
Projeções contra o presidente Jair Bolsonaro no Empire State, em Nova York, nos EUA
Projeções contra o presidente Jair Bolsonaro no Empire State Building Crédito: Reprodução
A intervenção incluiu termos como "tchutchuca do centrão" e "broxonaro". O primeiro faz referência ao termo usado pelo youtuber Wilker Leão contra Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília, há um mês. Já o segundo é uma alusão ao coro que o presidente puxou entre apoiadores em um dos eventos de comemoração ao 7 de Setembro: "Imbrochável, imbrochável, imbrochável".
Na mesma madrugada, ativistas projetaram no prédio da ONU imagens gigantescas do presidente acompanhadas de expressões como "Brazilian shame" (vergonha brasileira em português). A intervenção foi planejada por acadêmicos de mais de 50 universidades americanas e organizações da sociedade civil.

VEJA AS PROJEÇÕES EM VÍDEO

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