Empire State tem projeção de 'tchutchuca do Centrão' em crítica a Bolsonaro

SÃO PAULO - O topo do Empire State Building, prédio mais famoso de Nova York, nos Estados Unidos, exibiu projeções de chacotas ao presidente Jair Bolsonaro na madrugada desta terça-feira (20). O líder brasileiro estava na cidade para discursar na Assembleia-Geral da ONU.
A intervenção incluiu termos como "tchutchuca do centrão" e "broxonaro". O primeiro faz referência ao termo usado pelo youtuber Wilker Leão contra Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília, há um mês. Já o segundo é uma alusão ao coro que o presidente puxou entre apoiadores em um dos eventos de comemoração ao 7 de Setembro: "Imbrochável, imbrochável, imbrochável".
Na mesma madrugada, ativistas projetaram no prédio da ONU imagens gigantescas do presidente acompanhadas de expressões como "Brazilian shame" (vergonha brasileira em português). A intervenção foi planejada por acadêmicos de mais de 50 universidades americanas e organizações da sociedade civil.