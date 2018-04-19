Emissora de rádio é assaltada durante programa ao vivo

Apresentador de rádio em Caruaru pediu ajuda aos ouvintes após emissora ser assaltada durante programa ao vivo Crédito: Pixabay

A Rádio Cultura do Nordeste, em Caruaru, no Pernambuco, passou por uma situação complicada na noite da última terça-feira, 17. Durante o programa Você Faz o Programa, o apresentador Edmilson Souza avisou aos ouvintes que ladrões haviam invadido a emissora e pediu ajuda para que acionassem a polícia.

"Está aqui dentro? Tem alguém na emissora. Estamos pedindo segurança policial, quem estiver nos vendo ou ouvindo, envie mensagem para que o pessoal da polícia compareça com urgência. Companheiros avistaram uma pessoa armada aqui dentro da emissora", disse o apresentador, enquanto a banda convidada no programa colocava móveis para impedir a entrada dos assaltantes no estúdio.