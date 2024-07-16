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Mal-estar diplomático

Embaixador brasileiro na Argentina é chamado a Brasília para consultas

Javier Milei, esteve numa conferência conservadora em Balneário Camboriú (SC), que contou com presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. A "chamada para consultas" é uma forma de protesto
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 jul 2024 às 09:21

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 09:21

O presidente da Argentina, Javier Milei, em solenidade no Congresso Nacional
O presidente da Argentina, Javier Milei, em solenidade no Congresso Nacional Crédito: Reuters/ Folhapress
O embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, foi chamado a Brasília nesta segunda-feira (15) pelo governo brasileiro para consultas. Na linguagem diplomática, a chamada para consultas é uma forma de protesto. "O deslocamento do embaixador à capital federal tem o propósito de repassar, de maneira aprofundada e pessoal, os principais temas do relacionamento entre Brasil e Argentina com interlocutores no governo brasileiro", informou o Itamaraty.
A expectativa é que Bitelli reassuma suas funções em Buenos Aires na semana que vem. Em Brasília, o embaixador teve encontros com o chanceler Mauro Vieira e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante almoço de recepção oficial ao presidente da Itália, Sergio Mattarella.
A iniciativa de convocar o embaixador ocorre em meio à piora na relação entre Lula e o presidente Javier Milei, dias após o chefe do governo argentino participar de uma conferência conservadora em Balneário Camboriú, Santa Catarina, que contou com presença do ex-presidente Jair Bolsonaro e figuras da extrema-direita brasileira. Na ocasião, Milei deixou de ir à Cúpula de Chefes de Estado de Países do Mercosul, no Paraguai, o que foi alvo de críticas.

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