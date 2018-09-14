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Campanha no ES

Em Vitória, Geraldo Alckmin adota discurso anti-PT

O candidato do PSDB ligou outros candidatos à Presidência da República ao ex-presidente Lula
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 21:53

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 21:53

Geraldo Alckmin visita o Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest
Candidato à Presidência da República, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) não deslanchou nas pesquisas de intenção de voto, apesar de contar com a maior parte do tempo no horário eleitoral na TV e no rádio. Em Vitória, durante caminhada na Avenida Marechal Campos, o tucano adotou um discurso anti-PT, bandeira do PSDB e hoje capitaneada por Jair Bolsonaro (PSL).
"Muita gente bem intencionada vota no Bolsonaro para derrotar o PT. Só que você pode votar em A e eleger B. O Bolsonaro perde para qualquer um no segundo turno", afirmou.
> VITOR VOGAS | Hartung recebe Alckmin em jantar privado
Alckmin ligou outros candidatos ao ex-presidente Lula (PT). "Se não for o PT é o PT 2, o PT 3. Vários tons de vermelho. Ciro (PDT) é ministro do Lula. A Dilma... Marina (Rede), ministra do Lula. O lá do PSOL, Boulos. Você tem o PT e tem os adoradores do Lula", disse.
Após o atentado sofrido por Bolsonaro, Alckmin reduziu, ao menos num primeiro momento, as peças de propaganda com críticas ao adversário. Mas voltou a dizer que não se pode resolver os problemas do país "a bala".
> A chegada de Alckmin ao ES

GOVERNO TEMER
Questionado pela reportagem sobre a participação do PSDB no governo Michel Temer (MDB), considerada um erro pelo também tucano Tasso Jereissati (CE), Alckmin desconversou, lembrou que ele próprio foi contra a entrada do partido no governo. "E (o PSDB) já saiu faz tempo." Mais uma vez, citou o PT, lembrando que a sigla que escolheu Temer como vice da então presidente Dilma.
Depois da breve caminhada na Marechal Campos, onde cumprimentou eleitores e tomou café numa padaria, Alckmin foi ao auditório do Setpes, ainda em Vitória, onde fala para uma plateia de empresários. Ele ainda participará da inauguração do comitê do PSDB, na Avenida Vitória.
Em Vitória, Alckmin adota discurso anti-PT

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