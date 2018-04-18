Em vídeo à rede Al Jazeera, Gleisi pede apoio para soltar Lula

A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), gravou um vídeo para a rede de TV Al Jazeera, veiculado nesta terça-feira (17) no qual denuncia que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria um preso político no Brasil.

Na gravação, Gleisi diz que o objetivo da prisão é não permitir que Lula seja candidato na eleição deste ano e convida a todos e a todas a se juntarem à campanha pela libertação do ex-presidente.

A senadora ressalta também que Lula é um grande amigo do mundo árabe e que em seu governo o comércio com a região se multiplicou por cinco.

Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio, destacou a parlamentar.

Gleisi afirma que Lula teria sido condenado por juízes parciais num processo ilegal. Não há nenhuma prova de culpa, apenas acusações falsas.

A TV Globo, que domina a mídia no Brasil, fez uma campanha de mentiras contra Lula. A Globo está pressionando o Judiciário brasileiro a não conceder a liberdade a Lula, apesar de ela estar prevista na Constituição. Isso fere os direitos humanos e fere a democracia brasileira, disse a senadora.

A presidente do PT reforçou o discurso e que a prisão de Lula é a continuidade do golpe que se iniciou em 2016, com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela não cometeu nenhum crime, assim como Lula também não cometeu. É um preso político. Ele é inocente.