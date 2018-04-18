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Apelo

Em vídeo à rede Al Jazeera, Gleisi pede apoio para soltar Lula

Na gravação, veiculada nesta terça-feira (17), a senadora denuncia que o ex-presidente seria um 'preso político' no Brasil

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 18:17
A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), gravou um vídeo para a rede de TV Al Jazeera, veiculado nesta terça-feira (17) no qual denuncia que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria um preso político no Brasil.
Na gravação, Gleisi diz que o objetivo da prisão é não permitir que Lula seja candidato na eleição deste ano e convida a todos e a todas a se juntarem à campanha pela libertação do ex-presidente.
A senadora ressalta também que Lula é um grande amigo do mundo árabe e que em seu governo o comércio com a região se multiplicou por cinco.
Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio, destacou a parlamentar.
Gleisi afirma que Lula teria sido condenado por juízes parciais num processo ilegal. Não há nenhuma prova de culpa, apenas acusações falsas.
A TV Globo, que domina a mídia no Brasil, fez uma campanha de mentiras contra Lula. A Globo está pressionando o Judiciário brasileiro a não conceder a liberdade a Lula, apesar de ela estar prevista na Constituição. Isso fere os direitos humanos e fere a democracia brasileira, disse a senadora.
A presidente do PT reforçou o discurso e que a prisão de Lula é a continuidade do golpe que se iniciou em 2016, com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela não cometeu nenhum crime, assim como Lula também não cometeu. É um preso político. Ele é inocente.
Em seguida, a senadora diz que o governo golpista (do presidente Michel Temer) está retirando direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro e liquidando com o patrimônio nacional, que as reservas de petróleo estão sendo entregues a multinacionais e que a política externa passou a ser ditada pelo Departamento de Estado norte-americano.

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