Home
>
Brasil
>
Em recuperação judicial, Saraiva tem 34 ações de despejo

Em recuperação judicial, Saraiva tem 34 ações de despejo

A companhia alega que as ações de despejo não afetam as operações

Agência Estado

Publicado em 24 de julho de 2019 às 13:48

 - Atualizado há 6 anos

Livraria Saraiva do Shopping Vitória Crédito: Rosemir da Cruz

Em resposta a questionamento realizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Saraiva, que está em recuperação judicial, confirmou que atualmente existem 34 ações de despejo contra suas lojas. Na resposta, a empresa afirma que por se tratarem de informações públicas, disponíveis nos sites dos Tribunais de Justiça de cada Estado onde se encontram as unidades, não viu necessidade de publicar Fato Relevante. Além disso, a companhia alega que as ações de despejo não afetam as operações.

Recomendado para você

Cruz-Maltino sofre gol no primeiro tempo, mas vira na etapa final com Rayan e Vegetti

Vasco vence Fluminense no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Presa na Itália desde julho, deputada aguarda processo de extradição ao Brasil; parlamentar foi condenada à perda de mandato pelo STF, mas deputados votaram para salvá-la

Moraes anula votação que salvou Zambelli e manda Motta dar posse a suplente

A denúncia foi feita por outro homem que também mantinha um relacionamento com a mãe da criança; os indícios dos abusos estavam no celular da mãe

Casal é preso por abusar e filmar criança de 3 anos em SP

Segundo a companhia, destas 34 pedidos de despejo, 28 tramitam em primeira instância. Outras sete tiveram pedidos de liminares deferidos, mas três tiveram seu efeito suspenso. Além disso, seis ações estão em segunda instância e tiveram sentença favorável ao despejo. Destas, três tiveram efeito suspensivo concedido.

No entanto, a Saraiva afirma que todas as ordens de despejo estão suspensa por decisão do juiz da Recuperação Judicial da companhia.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais