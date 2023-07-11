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Violação sexual

Em novas sentenças, João de Deus é condenado a 99 anos de prisão

João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, já foi condenado a 370 anos de prisão; quatro processos contra o médium ainda estão em andamento

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 11:51

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

11 jul 2023 às 11:51
João de Deus, médium
Em novas sentenças, João de Deus é condenado a 99 anos de prisão Crédito: Divulgação
A Justiça de Goiás condenou, nesta segunda-feira (10), o médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, a 99 anos de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e de violação sexual mediante fraude. 
As sentenças foram proferidas pelo juiz Marcos Boechat Lopes Filho e envolvem oito vítimas que relataram abusos sofridos entre 2010 e 2018, durante atendimentos espirituais na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, Goiás. Pela decisão, João de Deus ainda terá que pagar às vítimas R$ 100 mil por danos morais. 
De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás, João Teixeira de Faria já foi condenado a 370 anos de prisão. Quatro processos que ainda estão em andamento podem aumentar a pena. Em um dos processos, que está relacionado a denúncias que vieram à tona entre 2009 e 2011, as acusações foram arquivadas porque os crimes prescreveram. Cabe recurso em todos os casos. 
Em 2019, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) apresentou nove denúncias contra João de Deus, nas quais ele é acusado de crimes como estupro de vulnerável e violação sexual. Segundo o MP, os crimes ocorreram pelo menos desde 1990, sendo interrompidos em 2018, quando as primeiras denúncias foram divulgadas pela imprensa. 
A Agência Brasil entrou em contato com a defesa do médium e aguarda retorno.

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