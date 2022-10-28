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São Paulo

'Em nome de Bob Jeff, levarei meu fuzil', diz aluno de universidade, que suspende aulas

Grupos pró e contra Lula planejam manifestações nesta sexta (28 perto dada Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 11:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 out 2022 às 11:06
'Em nome de Bob Jeff, levarei meu fuzil', diz aluno do Mackenzie, que suspende aulas
'Em nome de Bob Jeff, levarei meu fuzil', diz aluno do Mackenzie, que suspende aulas Crédito: Divulgação
Estudantes da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, trocaram mensagens em um grupo de WhatsApp dizendo que vão agir com violência contra alunos da mesma instituição que farão ato, nesta sexta (28), em prol da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
"Em nome de Bob Jeff [Roberto Jefferson], levarei meu fuzil", diz um deles. Outro escreve: "Quem derrubar mais petista, eu pago uma dose". Um terceiro estudante pergunta: "Pode ir armado?".
Prints das mensagens passaram a circular nesta quinta (27) entre alunos e funcionários do Mackenzie. À noite, a instituição emitiu um comunicado dizendo que as aulas no campus Higienópolis estão suspensas nesta sexta (28) em "virtude do preparo dos prédios do campus" para o segundo turno, no domingo (30). No primeiro turno, a medida não foi adotada.
Print de conversas no WhatsApp de alunos da Universidade Mackenzie
Print de conversas no WhatsApp de alunos da Universidade Mackenzie Crédito: Reprodução
Procurada, a Universidade disse, por meio de nota, que "as autoridades, municipais e estaduais, foram responsavelmente informadas para que seja mantida a segurança e a ordem na área".
Intitulado como Mack Verde e Amarelo, o grupo em que foram trocadas as mensagens surgiu como reação aos alunos que defendem a eleição do petista e que estão convocando para a noite de sexta (28) um ato pela democracia.
Print de conversas no WhatsApp de alunos da Universidade Mackenzie
Print de conversas no WhatsApp de alunos da Universidade Mackenzie Crédito: Reprodução
No WhatsApp, os organizadores do movimento ressaltaram que a manifestação é pacífica e que quem se desvirtuar desse princípio, não é bem-vindo.
Também circula no grupo uma mensagem que seria de um aluno do ato a favor de Lula dizendo: "Vamos matar os bolsominions". "Tem que metralhar essa petralhada", responde um estudante no grupo.
Print de conversas no WhatsApp de alunos da Universidade Mackenzie
Print de conversas no WhatsApp de alunos da Universidade Mackenzie Crédito: Reprodução
O perfil do Instagram Mack Verde e Amarelo publicou uma nota, na noite desta quinta (27), dizendo que os organizadores dos dois movimentos conversaram e se comprometeram a manter "a paz e a distância".
Também foi acordado que as manifestações serão realizadas em horários diferentes. A parte da manhã será reservada ao Mack Verde e Amarelo, que irá se reunir na rua Maria Antônia. "Durante a tarde/noite, a direita se manterá dispersada, com suas camisetas verdes e amarelas, porém sem se encontrarem e se unirem em locais."
Já o Mack com Lula fará o ato pela democracia às 19h, com concentração também na rua Maria Antônia.
Os dois lados afirmam que vão manter as manifestações apesar da suspensão das aulas.

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