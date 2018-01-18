Em Minas, compositor Flávio Henrique morre vítima de febre amarela

Compositor estava internado há cerca de uma semana Crédito: Reprodução/Facebook

O compositor Flávio Henrique, de 49 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, 18, em decorrência de complicações por febre amarela, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O músico e produtor estava internado desde a última semana. Ele tinha mais de 180 músicas gravadas e foi parceiro de nomes como Paulo César Pinheiro, Chico Amaral, Milton Nascimento e Toninho Horta, além de integrar o Quarteto Cobra Coral.

No fim do ano, o músico esteve em outra cidade da Região Metropolitana de Minas, onde tem casa, mas não há informações sobre o local da contaminação por febre amarela. Desde o fim de semana, Flávio Henrique estava no Centro de Terapia Intensiva (CTI) com quadro clínico grave. Flávio Henrique era presidente da Empresa Mineira de Comunicação, órgão do governo responsável pela Rádio Inconfidência e pela Rede Minas.

Nas redes sociais, amigos e admiradores do trabalho de Flávio Henique demonstram a tristeza com a morte do compositor. "Meus sentimentos. Nesse momento de tristeza, desejo muita força para todos do Cobra Coral" e "Muito triste! Esse mundão perdeu uma grande pessoa!" são algumas das mensagens deixadas pelos usuários. A Secretaria estadual de Saúde de Minas Gerais emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do músico.