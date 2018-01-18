Em Minas, compositor Flávio Henrique morre vítima de febre amarela

O compositor Flávio Henrique, de 49 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, 18, em decorrência de complicações por febre amarela, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O músico e produtor estava internado desde a última semana. Ele tinha mais de 180 músicas gravadas e foi parceiro de nomes como Paulo César Pinheiro, Chico Amaral, Milton Nascimento e Toninho Horta, além de integrar o Quarteto Cobra Coral.
No fim do ano, o músico esteve em outra cidade da Região Metropolitana de Minas, onde tem casa, mas não há informações sobre o local da contaminação por febre amarela. Desde o fim de semana, Flávio Henrique estava no Centro de Terapia Intensiva (CTI) com quadro clínico grave. Flávio Henrique era presidente da Empresa Mineira de Comunicação, órgão do governo responsável pela Rádio Inconfidência e pela Rede Minas.
Nas redes sociais, amigos e admiradores do trabalho de Flávio Henique demonstram a tristeza com a morte do compositor. "Meus sentimentos. Nesse momento de tristeza, desejo muita força para todos do Cobra Coral" e "Muito triste! Esse mundão perdeu uma grande pessoa!" são algumas das mensagens deixadas pelos usuários. A Secretaria estadual de Saúde de Minas Gerais emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do músico.
O último balanço da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado nesta quarta-feira, dia 17, informa 22 casos confirmados de febre amarela silvestre em Minas Gerais desde julho de 2017, com 15 mortes. Outros 46 casos continuavam em investigação pela secretaria de Saúde. No período de julho de 2016 a junho de 2017, o registro foi de 475 casos confirmados de febre amarela no estado de Minas, sendo 162 óbitos.