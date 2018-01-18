Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Em Minas, compositor Flávio Henrique morre vítima de febre amarela
Perda

Em Minas, compositor Flávio Henrique morre vítima de febre amarela

Com 180 músicas gravadas, músico foi parceiro de Milton Nascimento e Toninho Horta

Publicado em 

18 jan 2018 às 15:00

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 15:00

Compositor estava internado há cerca de uma semana Crédito: Reprodução/Facebook
O compositor Flávio Henrique, de 49 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, 18, em decorrência de complicações por febre amarela, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O músico e produtor estava internado desde a última semana. Ele tinha mais de 180 músicas gravadas e foi parceiro de nomes como Paulo César Pinheiro, Chico Amaral, Milton Nascimento e Toninho Horta, além de integrar o Quarteto Cobra Coral.
No fim do ano, o músico esteve em outra cidade da Região Metropolitana de Minas, onde tem casa, mas não há informações sobre o local da contaminação por febre amarela. Desde o fim de semana, Flávio Henrique estava no Centro de Terapia Intensiva (CTI) com quadro clínico grave. Flávio Henrique era presidente da Empresa Mineira de Comunicação, órgão do governo responsável pela Rádio Inconfidência e pela Rede Minas.
Nas redes sociais, amigos e admiradores do trabalho de Flávio Henique demonstram a tristeza com a morte do compositor. "Meus sentimentos. Nesse momento de tristeza, desejo muita força para todos do Cobra Coral" e "Muito triste! Esse mundão perdeu uma grande pessoa!" são algumas das mensagens deixadas pelos usuários. A Secretaria estadual de Saúde de Minas Gerais emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do músico.
O último balanço da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado nesta quarta-feira, dia 17, informa 22 casos confirmados de febre amarela silvestre em Minas Gerais desde julho de 2017, com 15 mortes. Outros 46 casos continuavam em investigação pela secretaria de Saúde. No período de julho de 2016 a junho de 2017, o registro foi de 475 casos confirmados de febre amarela no estado de Minas, sendo 162 óbitos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados