Em cinco meses, Câmara vota projetos de lei apresentados por Marielle

Marielle Franco Crédito: Reprodução/Instagram

assassinato de Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, completa cinco meses, ainda sem respostas. Na Câmara dos Vereadores, seis projetos de lei apresentados por Marielle serão votados à tarde, às 14h30: cinco de forma definitiva. Entre eles, estão a criação de creche noturna e de uma campanha de prevenção à violência contra a mulher. Nesta terça-feira, oNa Câmara dos Vereadores, seis projetos de lei apresentados por Marielle serão votados à tarde, às 14h30: cinco de forma definitiva. Entre eles, estão a criação de creche noturna e de uma campanha de prevenção à violência contra a mulher.

Viúva de Marielle, Mônica Benício avalia que os projetos refletem a luta de Marielle por uma sociedade mais justa: avalia que os projetos refletem a luta de Marielle por uma sociedade mais justa:

 Seus projetos refletem suas lutas e esse seu compromisso com uma cidade e uma sociedade mais justa. Por isso eles tratam sobre direitos das mulheres e população LGBT e sobre racismo. Tratam de construir marcos regulatórios e políticas públicas nestes eixos. Isso mostra seu compromisso em tornar aquele espaço como uma casa do povo, como eu disse lá atrás quando falei na Câmara. Ela acreditava nisso e atuava com essa diretriz  afirma.

 Ocuparemos mais uma vez a Câmara para garantirmos a aprovação, mas também para reafirmarmos que não nos calaremos. Queremos justiça. Queremos saber quem matou, quem mandou matar e por que matou Marielle  conclui Mônica.

Ex-chefe de gabinete da vereadora, Renata Souza enfatiza que os projetos deixados por Marielle visam a reduzir os casos de violência contra a mulher:

 São projetos essenciais para o Rio de Janeiro porque obedecem à lógica de uma mulher, negra, pobre, que experimentou a vivência da cidade a partir da favela. Eles viabilizam políticas públicas para mulheres que foram estupradas, campanhas de prevenção à violência e assédio sexual, atendimento adequado na área da saúde e educação com espaço infantil noturno. Além de projeto de lei de assistência técnica para habitação popular. Ou seja, projetos que visam a frear o aumento da violência contra a mulher, em um momento em que o número de feminicídios é alarmante  afirma.

Na primeira votação, no dia 2 de maio deste ano, cerca de 60 pessoas acompanharam a discussão na Câmara. Uma campanha on-line enviou "e-mails de pressão" a vereadores para que aprovassem as leis. Renata comenta sobre a expectativa para a segunda votação de cinco dos seis projetos apresentados:





 Acredito que os projetos serão aprovados porque já passaram por uma primeira discussão na Câmara. Mas tudo é possível numa Casa Legislativa extremamente conservadora, machista e racista. A pressão das pessoas que prezam a igualdade de direitos e políticas de prevenção à violência contra a mulher é fundamental. Surtiu efeito na primeira votação e estamos confiantes que sairemos vitoriosos. É por Marielle, mas é por todas nós mulheres, negras e negros, moradores do Rio  concluiu.

CONHEÇA OS PROJETOS

Espaço Coruja (PL 17/2017) , aprovado na 1ª votação, será votado definitivamente nesta terça-feira:

Institui o Espaço Coruja, programa de acolhimento às crianças no período da noite, enquanto seus responsáveis trabalham ou estudam. É também essencial para conquistar igualdade entre homens e mulheres, permitindo que mães com dupla jornada continuem seus estudos ou permaneçam em seus empregos

Assédio não é passageiro (PL 417/2017) , aprovado na 1ª votação, será votado definitivamente nesta terça-feira:

"Cria a Campanha Permanente de Conscientização e Enfrentamento ao Assédio e Violência Sexual no município do Rio de Janeiro, nos equipamentos, espaços públicos e transportes coletivos".

Dossiê Mulher Carioca (PL 555/2017) , aprovado na 1ª votação, será votado definitivamente nesta terça-feira:

Cria o Dossiê Mulher Carioca, para auxiliar a formulação de políticas públicas voltadas para mulheres através da compilação de dados da Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos do Município do Rio de Janeiro".

Efetivação das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (PL 515/2017) , aprovado na 1ª votação, será votado definitivamente nesta terça-feira:

"Prevê que o Município se responsabilize por suas obrigações legais, garantindo que as medidas socioeducativas do Judiciário sejam cumpridas pelos adolescentes em meio aberto e, eventualmente, dando-lhes oportunidades de ingresso no mercado de trabalho".

Dia de Thereza de Benguela no Dia da Mulher Negra (PL 103/2017) , aprovado na 1ª votação, será votado definitivamente nesta terça-feira:

Inclui no calendário oficial da cidade o Dia de Thereza de Benguela como celebração adicional ao Dia da Mulher Negra, em homenagem à líder quilombola Thereza de Benguela, símbolo de força e resistência".

Assistência Técnica Pública e Gratuita para habitações de interesse social (PL 642/2017) , será discutido pela 1ª vez: