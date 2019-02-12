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Fortaleza

Em Câmara, super-heróis apoiam regulamentação do trenzinho da alegria

A iniciativa do vereador Márcio Martins (Pros) para discutir a regulamentação dos TRPs reuniu trabalhadores da categoria vestidos a caráter

Publicado em 

12 fev 2019 às 00:35

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 00:35

Power Rangers pedem regularização de trenzinho da alegria em Fortaleza Crédito: CMFor/Divulgação
Power ranger, Pantera Negra, Cebolinha e Homem-Aranha. A plateia que lotou uma audiência pública da Câmara Municipal de Fortaleza não era exatamente a que se esperaria para uma ocasião do tipo. 
A iniciativa do vereador Márcio Martins (Pros) para discutir a regulamentação dos TRPs reuniu trabalhadores da categoria vestidos a caráter.
Em vídeo publicado em uma rede social, ele explica: "Falando essa sigla, TRP, muita gente não vai saber o que é: transporte recreativo de passageiros. Mas, se falar em 'trenzinho da alegria', com certeza a gente sabe".
Além das fantasias, os participantes tinham cartazes apoiando a criação de regras  para a atividade e defendendo os trenzinhos como "diversão saudável para toda a família". 

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