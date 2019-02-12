Em Câmara, super-heróis apoiam regulamentação do trenzinho da alegria

Power Rangers pedem regularização de trenzinho da alegria em Fortaleza Crédito: CMFor/Divulgação

Power ranger, Pantera Negra, Cebolinha e Homem-Aranha. A plateia que lotou uma audiência pública da Câmara Municipal de Fortaleza não era exatamente a que se esperaria para uma ocasião do tipo.

A iniciativa do vereador Márcio Martins (Pros) para discutir a regulamentação dos TRPs reuniu trabalhadores da categoria vestidos a caráter.

Em vídeo publicado em uma rede social, ele explica: "Falando essa sigla, TRP, muita gente não vai saber o que é: transporte recreativo de passageiros. Mas, se falar em 'trenzinho da alegria', com certeza a gente sabe".