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Folha de São Paulo

Em Belo Horizonte, ato pela democracia tem batuque e gritos de 'fora, Bolsonaro'

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Embalados por um batuque e entoando gritos de "fora, Bolsonaro" manifestantes participam no início da noite desta quinta-feira (11) de ato...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 16:37

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 16:37

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Embalados por um batuque e entoando gritos de "fora, Bolsonaro" manifestantes participam no início da noite desta quinta-feira (11) de ato pela democracia na praça Afonso Arinos, na região centro-sul de Belo Horizonte.
É grande a presença de estudantes. Dois caminhões de som de sindicatos são usados para discursos. Uma caminhada começou por volta das 19h. O destino é a praça Sete, também no centro da capital.
O candidato a presidente da República, Leonardo Péricles (UP), não discursou, mas participou da caminhada. "Estamos aqui para reafirmar que não vai ter golpe no Brasil", disse.

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