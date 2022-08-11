Em Belo Horizonte, ato pela democracia tem batuque e gritos de 'fora, Bolsonaro'

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Embalados por um batuque e entoando gritos de "fora, Bolsonaro" manifestantes participam no início da noite desta quinta-feira (11) de ato pela democracia na praça Afonso Arinos, na região centro-sul de Belo Horizonte.

É grande a presença de estudantes. Dois caminhões de som de sindicatos são usados para discursos. Uma caminhada começou por volta das 19h. O destino é a praça Sete, também no centro da capital.