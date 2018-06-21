Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Em 'maratona', Alckmin se reúne com presidentes de DEM, PTB e PRB
Encontros

Em 'maratona', Alckmin se reúne com presidentes de DEM, PTB e PRB

Presidenciável tucano participará de jantar com partidos de centro

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 00:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 00:54
O pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, fez uma maratona de encontros com dirigentes de partidos Crédito: Reprodução
O pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, fez uma maratona de encontros com dirigentes de partidos nesta quarta-feira, no que chama de "aproximações sucessivas". Ao longo do dia, Alckmin se reuniu com os presidentes do DEM (ACM Neto), PTB (Roberto Jefferson) e PRB (Marcos Pereira).
O tucano irá participar, em duas semanas, com representantes desses partidos. O convite foi feito por Marcos Pereira. O bloco já se reuniu com Ciro Gomes (PDT) e ainda deve encotrar Alvaro Dias (Podemos) e Flavio Rocha (PRB).
Alckmin afirmou que eleição não é um "vale-tudo", e destacou que quer fazer alianças em torno de "programas".
"O encontro com Roberto foi muito bom. A gente sempre procura tomar um café a cada duas semanas. Mas eleição não é vale-tudo, queremos fazer aliança em torno de programas e para governar", disse Alckmin.
O tucano quer uma definição sobre quais partidos o apoiarão até o início de julho. Os partidos do centrão também pretendem esperar até o final da Copa do Mundo, na metade do mês.
Enquanto isso, o coordenador político da campanha do PSDB, o ex-governador Marconi Perillo, se reuniu com os presidentes do PSD (Gilberto Kassab), do PP (Ciro Nogueira) e do PROS (Eurípedes Júnior), além de também ter se reunido com Marcos Pereira.
"Estamos construindo uma aliança pela governabilidade. Não adianta só ganhar", disse Perillo.
Alckmin viajará nesta sexta-feira para Caruraru (PE), para participar das festas juninas. No sábado, ele deve estar em estará em Campina Grande (PB).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados