Em 'maratona', Alckmin se reúne com presidentes de DEM, PTB e PRB

O pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, fez uma maratona de encontros com dirigentes de partidos Crédito: Reprodução

O pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, fez uma maratona de encontros com dirigentes de partidos nesta quarta-feira, no que chama de "aproximações sucessivas". Ao longo do dia, Alckmin se reuniu com os presidentes do DEM (ACM Neto), PTB (Roberto Jefferson) e PRB (Marcos Pereira).

O tucano irá participar, em duas semanas, com representantes desses partidos. O convite foi feito por Marcos Pereira. O bloco já se reuniu com Ciro Gomes (PDT) e ainda deve encotrar Alvaro Dias (Podemos) e Flavio Rocha (PRB).

Alckmin afirmou que eleição não é um "vale-tudo", e destacou que quer fazer alianças em torno de "programas".

"O encontro com Roberto foi muito bom. A gente sempre procura tomar um café a cada duas semanas. Mas eleição não é vale-tudo, queremos fazer aliança em torno de programas e para governar", disse Alckmin.

O tucano quer uma definição sobre quais partidos o apoiarão até o início de julho. Os partidos do centrão também pretendem esperar até o final da Copa do Mundo, na metade do mês.

Enquanto isso, o coordenador político da campanha do PSDB, o ex-governador Marconi Perillo, se reuniu com os presidentes do PSD (Gilberto Kassab), do PP (Ciro Nogueira) e do PROS (Eurípedes Júnior), além de também ter se reunido com Marcos Pereira.

"Estamos construindo uma aliança pela governabilidade. Não adianta só ganhar", disse Perillo.