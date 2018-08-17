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Curiosidade

Eleições 2018: veja os nomes mais curiosos de candidatos no ES

Em 2018, a lista dos candidatos a deputado estadual e federal pelo Espírito Santo que adotaram apelidos nada convencionais inclui até Claudinha Leite e Agora é Nóis

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 20:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 20:04
Nomes curiosos sempre são comuns nas urnas, independentemente do cargo em disputa. Em 2018, a lista dos candidatos a deputado estadual e a deputado federal pelo Espírito Santo que adotaram apelidos nada convencionais é longa. O eleitor pode encontrar Abelhinha, Mosca, Papagaio, entre outros.
Abelhinha é o nome de urna de Zenilton Vicente Vasconcelos, candidato a deputado estadual pelo PSD. Morador de Guaçuí, o bancário aposentado do Banco do Brasil tenta as eleições pela segunda vez. A primeira foi para prefeito de Ibatiba, em 2012.
Candidato a deputado estadual pelo PSD Zenilton Vicente Vasconcelos, o Abelhinha - Editoria: Política - Foto: Reprodução/ TSE Crédito: Reprodução/ TSE
O apelido é por causa do Fusca que, segundo ele, fala por si só. Mas mesmo com a brincadeira com o nome de urna, Abelhinha afirma ter propostas: "A minha preocupação é com saúde, transparência, humanização do cidadão. Não adianta ter riqueza, se você não tem segurança", disse.
Fusca do candidato a deputado estadual Zenilton Vicente Vasconcelos, o Abelhinha Crédito: Acervo/Zenilton Vicente Vasconcelos
MOSCA, RATINHO, PAPAGAIO
A fauna está representada nestas eleições. É que muitos candidatos decidiram brincar com apelidos de animais em seus pedidos de registro junto à Justiça Eleitoral, que foram feitos até a última quarta-feira (15). Mosca é o nome de urna do candidato a deputado estadual Emerson Gomes Alves, do SDD. Na mesma disputa está Papagaio, do PSOL, cujo nome é Jeferson Pirola Gomes.
Papagaio é o nome de urna de Jeferson Pirola Gomes, do PSOL Crédito: Reprodução/ TRE
Rosa "Onçinha" (com cedilha mesmo) também está no rol dos apelidos curiosos. Esse é o nome de urna da candidata a deputada estadual Maria Rosa Marvila, do PMB. 
CONFIRA OUTROS NOMES CURIOSOS
Candidatos a deputado federal
Ana Maria Pombinha (Rede)
Carreta (Avante)
Chico Pneu (PRTB)
Fortaleza (PT)
Gaucho (Podemos)
Candidatos a deputado estadual
Adriana Mania da Casa (PPS)
Agora é Nóis (PRB)
Alexandre Xambinho (Rede)
Batata (PMB)
Bolinha (PROS)
Claudinha Leite (PTC)
Daniel Bonito (PR)
Gêmeos Corredor - Aranha (PSB)
Gordinho (PHS)
Maria Pontes - Gracinha (PSL)
Marquinho Gordinho (PROS)
Moroba (PT)
Nega do 41 (DC)
Palhaço Churupita (PSB)
DOUTORES, PASTORES E PROFESSORES
Há também candidatos que preferem usar a profissão como forma de identificação. Nas eleições proporcionais do Estado, 39 candidatos usam o termo "doutor" ou a forma abreviada "dr." nas urnas.
Professores também não ficam de fora: são 25 com essa designação.
Na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados também estão 14 pastores e um padre.

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