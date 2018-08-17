Eleições 2018: veja os nomes mais curiosos de candidatos no ES

Nomes curiosos sempre são comuns nas urnas, independentemente do cargo em disputa. Em 2018, a lista dos candidatos a deputado estadual e a deputado federal pelo Espírito Santo que adotaram apelidos nada convencionais é longa. O eleitor pode encontrar Abelhinha, Mosca, Papagaio, entre outros.

Abelhinha é o nome de urna de Zenilton Vicente Vasconcelos, candidato a deputado estadual pelo PSD. Morador de Guaçuí, o bancário aposentado do Banco do Brasil tenta as eleições pela segunda vez. A primeira foi para prefeito de Ibatiba, em 2012.

Candidato a deputado estadual pelo PSD Zenilton Vicente Vasconcelos, o Abelhinha - Editoria: Política - Foto: Reprodução/ TSE Crédito: Reprodução/ TSE

O apelido é por causa do Fusca que, segundo ele, fala por si só. Mas mesmo com a brincadeira com o nome de urna, Abelhinha afirma ter propostas: "A minha preocupação é com saúde, transparência, humanização do cidadão. Não adianta ter riqueza, se você não tem segurança", disse.

Fusca do candidato a deputado estadual Zenilton Vicente Vasconcelos, o Abelhinha Crédito: Acervo/Zenilton Vicente Vasconcelos

MOSCA, RATINHO, PAPAGAIO

A fauna está representada nestas eleições. É que muitos candidatos decidiram brincar com apelidos de animais em seus pedidos de registro junto à Justiça Eleitoral, que foram feitos até a última quarta-feira (15). Mosca é o nome de urna do candidato a deputado estadual Emerson Gomes Alves, do SDD. Na mesma disputa está Papagaio, do PSOL, cujo nome é Jeferson Pirola Gomes.

Papagaio é o nome de urna de Jeferson Pirola Gomes, do PSOL Crédito: Reprodução/ TRE

Rosa "Onçinha" (com cedilha mesmo) também está no rol dos apelidos curiosos. Esse é o nome de urna da candidata a deputada estadual Maria Rosa Marvila, do PMB.

CONFIRA OUTROS NOMES CURIOSOS

Candidatos a deputado federal

Ana Maria Pombinha (Rede) Ana Maria Pombinha (Rede)

Carreta (Avante) Carreta (Avante)

Chico Pneu (PRTB) Chico Pneu (PRTB)

Fortaleza (PT) Fortaleza (PT)

Gaucho (Podemos) Gaucho (Podemos)

Candidatos a deputado estadual

Adriana Mania da Casa (PPS) Adriana Mania da Casa (PPS)

Agora é Nóis (PRB) Agora é Nóis (PRB)

Alexandre Xambinho (Rede) Alexandre Xambinho (Rede)

Batata (PMB) Batata (PMB)

Bolinha (PROS) Bolinha (PROS)

Claudinha Leite (PTC) Claudinha Leite (PTC)

Daniel Bonito (PR) Daniel Bonito (PR)

Gêmeos Corredor - Aranha (PSB) Gêmeos Corredor - Aranha (PSB)

Gordinho (PHS) Gordinho (PHS)

Maria Pontes - Gracinha (PSL) Maria Pontes - Gracinha (PSL)

Marquinho Gordinho (PROS) Marquinho Gordinho (PROS)

Moroba (PT) Moroba (PT)

Nega do 41 (DC) Nega do 41 (DC)

Palhaço Churupita (PSB) Palhaço Churupita (PSB)

DOUTORES, PASTORES E PROFESSORES

Há também candidatos que preferem usar a profissão como forma de identificação. Nas eleições proporcionais do Estado, 39 candidatos usam o termo "doutor" ou a forma abreviada "dr." nas urnas.

Professores também não ficam de fora: são 25 com essa designação.