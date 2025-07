Após conversas

Eduardo Bolsonaro diz ter selado a paz com Tarcísio após ataques sobre tarifaço

Na terça-feira (15), filho do ex-presidente havia falado em 'subserviência servil às elites' do governador de São Paulo

SÃO PAULO - Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse ter selado a paz com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).>

"Tive uma boa e longa conversa agora com o governador. De lado a lado foram expostos pontos de vistas e a conclusão de que ambos atuam na melhor das intenções do interesse dos brasileiros", afirmou Eduardo.>

"Se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades. Mas como, para você, a subserviência servil as elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda", disse na terça-feira (15).>

Tanto Eduardo como Tarcísio são cotados para a disputa presidencial do ano que vem pelo campo bolsonarista, já que o ex-presidente está inelegível ao menos até 2030 e pode ser condenado e preso ainda neste ano em julgamento no STF sobre a trama golpista de 2022 para impedir a posse de Lula (PT).>

Em vídeo ao vivo nas redes sociais com o ex-apresentador da Jovem Pan Paulo Figueiredo, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que quer "enterrar esse assunto" e que não é inimigo de Tarcísio. Eduardo também disse que conversou com o pai sobre o assunto. Ele e Figueiredo afirmaram que Tarcísio não é adversário, apesar de terem divergências.>

"Nós fizemos críticas à postura do governador Tarcísio, porque há uma diferença de visão dos efeitos da tarifa, há diferença de caminho para a solução. E há visão equivocada do governador e de parte da sociedade brasileira como se nós estivéssemos agindo aqui colocando lenha na fogueira enquanto outros tentam pacificar a situação", afirmou Figueiredo.>

"Há uma divergência com o governador Tarcísio que permanece. Mas há o entendimento, e as pessoas não entenderam isso, que o governador Tarcísio, apesar de termos divergência, ele não é nosso inimigo, não é nosso adversário", disse o ex-apresentador.>

Na segunda-feira (14), em entrevista à Folha, Eduardo disse que Tarcísio errou ao tentar negociar uma saída para as tarifas de 50% com a Embaixada dos Estados Unidos. "É um desrespeito comigo", disse.>

"Nós já provamos que somos mais efetivos até do que o próprio Itamaraty. O filho do presidente, exilado nos Estados Unidos. Queria buscar uma alternativa lateral. É um desrespeito comigo. Mas eu não estou buscando convencimento da população, eu estou buscando pressionar o Moraes.">

Cotado como candidato a presidente no ano que vem, Tarcísio buscou minimizar o desgaste diante da crise do tarifaço anunciado por Donald Trump e, na semana passada, fez uma rodada de conversas que passou por Bolsonaro, por ministros do STF e pelo chefe da embaixada dos Estados Unidos no Brasil.>