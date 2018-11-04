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ACIDENTE

Duas pessoas morrem em queda de helicóptero em Mogi das Cruzes

Corpo de Bombeiros enviou sete equipes para atendimento das vítimas; queda foi em área afastada da cidade

Publicado em 04 de Novembro de 2018 às 00:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2018 às 00:53
Um helicóptero caiu no começo da noite deste sábado, 3, em uma estrada da área rural de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Os corpos de dois homens foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros, que enviou sete equipes para o atendimento da ocorrência. As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas.
As vítimas já estavam mortas quando os bombeiros chegaram. O local da queda é a Estrada da Quatinga, cruzamento da Estrada Bento Moraes de Campos, local 26 quilômetros distante do centro da cidade.

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