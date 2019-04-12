Duas pessoas morrem em desabamento de dois prédios no Rio de Janeiro

Dois prédios caíram na comunidade de Muzema, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução / TV Glovo

Dois prédios desabaram nesta sexta-feira, 12, na comunidade da Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram e outras duas vítimas ficaram feridas.

Os bombeiros chegaram ao local às 7h20 e iniciaram os trabalhos de resgate. Ainda não se sabe se os edifícios estavam em construção ou se havia moradores.

A corporação informou que foi acionada por volta das 6h40 para uma ocorrência de desabamento na Estrada de Jacarepaguá, no bairro de Itanhangá.