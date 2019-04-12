Duas pessoas morrem em desabamento de dois prédios no Rio de Janeiro

Dois prédios desabaram nesta sexta-feira, 12, na comunidade da Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram e outras duas vítimas ficaram feridas.
Os bombeiros chegaram ao local às 7h20 e iniciaram os trabalhos de resgate. Ainda não se sabe se os edifícios estavam em construção ou se havia moradores.
A corporação informou que foi acionada por volta das 6h40 para uma ocorrência de desabamento na Estrada de Jacarepaguá, no bairro de Itanhangá.
A comunidade da Muzema foi uma das áreas atingidas pelo temporal que caiu no Rio no início desta semana. Na segunda-feira, 8, a chuva que caiu na cidade provocou a morte de dez pessoas, inundou casas, derrubou árvores e destruiu casas e carros em vários bairros.