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Após chuva

Duas pessoas morrem em desabamento de dois prédios no Rio de Janeiro

Duas pessoas ficaram feridas; bombeiros realizam trabalhos de resgate no local

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 11:55

Publicado em 

12 abr 2019 às 11:55
Dois prédios caíram na comunidade de Muzema, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução / TV Glovo
Dois prédios desabaram nesta sexta-feira, 12, na comunidade da Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram e outras duas vítimas ficaram feridas.
Os bombeiros chegaram ao local às 7h20 e iniciaram os trabalhos de resgate. Ainda não se sabe se os edifícios estavam em construção ou se havia moradores.
> Dois prédios desabam em comunidade do Rio de Janeiro
A corporação informou que foi acionada por volta das 6h40 para uma ocorrência de desabamento na Estrada de Jacarepaguá, no bairro de Itanhangá.
A comunidade da Muzema foi uma das áreas atingidas pelo temporal que caiu no Rio no início desta semana. Na segunda-feira, 8, a chuva que caiu na cidade provocou a morte de dez pessoas, inundou casas, derrubou árvores e destruiu casas e carros em vários bairros.

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