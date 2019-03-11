Home
>
Brasil
>
Duas mulheres são presas por estelionato no mar de lama de Brumadinho

Duas mulheres são presas por estelionato no mar de lama de Brumadinho

Acusadas foram presas em flagrante após se passarem por vítimas do rompimento da barragem para receber indenizações de R$ 50 mil e R$ 100 mil da Vale