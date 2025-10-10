Mistério

Drones e cães são usados para buscar menino que sumiu dentro de casa no PR

A mãe de Arthur da Rosa Carneiro contou à polícia que deixou o garoto na sala enquanto tomava banho e, ao sair do banheiro, não o encontrou mais

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 15:39

Arthur da Rosa Carneiro sumiu dentro de casa no Paraná Crédito: Divulgação Polícia Civil do Paraná

Um menino de dois anos desapareceu dentro de casa em Tibagi, no interior do Paraná. A mãe de Arthur da Rosa Carneiro contou à polícia que deixou o garoto na sala enquanto tomava banho e, ao sair do banheiro, não o encontrou mais. O desaparecimento foi reportado às autoridades na manhã desta quinta-feira (9). A família mora a poucos metros do rio Tibagi e uma das hipóteses dos bombeiros é de que a criança tenha caído na água. Além de fazer buscas com barcos, as equipes usam drones com câmeras térmicas para monitorar a região.

Outra hipótese dos bombeiros é de que Arthur esteja perdido na mata. Cães farejadores são usados nas buscas e as imagens de câmeras de segurança são analisadas, informou a Polícia Civil do Paraná. Testemunhas e familiares do menino são ouvidos pela polícia. O caso está a cargo do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas do Paraná e quem tiver informações sobre o desaparecimento pode acionar os números 190 ou (41) 32703350.

Tibagi fica a 200 km de Curitiba e tem uma população de 20 mil habitantes. As buscas na região são feitas com ajuda dos bombeiros de Telêmaco Borba, cidade vizinha. O alerta sobre sumiço de Arthur foi emitido para redes sociais de moradores da região. A Polícia Civil emitiu um Alerta Amber para todos os que estão a um raio de 160 quilômetros de distância do ponto do desaparecimento.

Esta não é a primeira vez que o Paraná usa o alerta das redes sociais para informar sobre o desaparecimento de uma criança. Em janeiro de 2025, o rapto de uma menina de um ano e meio foi reportado pela mesma ferramenta. A criança foi encontrada bem 30 horas após ser sequestrada.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta