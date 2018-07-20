Dr. Bumbum não paga condomínio há 10 anos e dívida já chega a R$ 500 mil

O médico Denis Cesar Barros Furtado é conhecido como "Doutor Bumbum" Crédito: Reprodução/Facebook

O médico Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como Dr. Bumbum, não paga condomínio de uma cobertura na Barra da Tijuca há 10 anos, segundo reportagem do jornal O Globo. O apartamento foi usado por ele e a equipe para fazer o procedimento estético que resultou na morte da bancária Lilian Calixto, no último domingo (15).

Ainda segundo o jornal, contra ele corre um processo na 2ª Vara Cível movido em 2009 pelo condomínio Santa Mônica. Em decisão publicada em fevereiro do ano passado, a Justiça condenou o réu a pagar o valor devido, que na época somava R$ 424.571,94, além das custas do processo. Segundo o advogado que representa o condomínio, o valor atualizado já ultrapassa meio milhão de reais.

EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO

A morte da bancária Lilian Quezia Calixto de Lima Jamberci na madrugada de domingo (15) após procedimento estético realizado na cobertura de um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, fez reabrir antiga polêmica sobre o exercício ilegal da profissão. Segundo especialistas, o médico Denis Cesar Barros Furtado, o "Dr. Bumbum", que realizou a aplicação de silicone nas nádegas da paciente, pode ser enquadrado em vários crimes.

O "Dr. Bumbum" já está preso no Rio de Janeiro, com a mãe, Maria de Fátima, também sob suspeita. O médico foi alvo de 21 ligações ao Disque-Denúncia.

"A legislação federal autoriza que o médico exerça legalmente a medicina em quaisquer de seus ramos, independentemente de especialização, bastando a sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade", observa o advogado Adib Abdouni, criminalista e constitucionalista. "O que é vedado, sob pena de infração ética e até mesmo crime de estelionato, é a autopromoção do profissional mediante divulgação de ser um especialista, sem que o profissional tenha realizado residência ou pós-graduação que lhe confira o respectivo título."

Na avaliação de Adib, "no trágico caso da bancária, o médico acusado incorreu na prática de homicídio com dolo eventual, já que assumiu o risco de produzir o evento morte".

"Ainda que tachado de estético, o procedimento jamais poderia ser realizado no domicílio (de Bumbum). Considerando-se que o acusado tem sua inscrição principal de médico no CRM (Conselho Regional de Medicina) do Distrito Federal, a ausência de inscrição suplementar do acusado no CRM do Rio torna irregular o exercício da medicina em local diverso de sua jurisdição originária, e, portanto, proibido", alerta.

O advogado Conrado Gontijo, professor de pós-graduação do curso de Direito Penal do IDP-São Paulo, considera que o caso pode ser tratado como "possível delito de homicídio doloso, que ocorre quando o agente atua de forma imprudente ou imperita".

"Todavia, apenas o resultado final das investigações é que poderá determinar se, de fato, houve comportamento ilícito."

Conrado Gontijo assinala que "pune-se com pena de até dois anos de prisão quem exerce a profissão de médico sem autorização legal".

"Se realmente os registros do médico estavam cassados ou não eram válidos, também deverá ser aberta uma investigação para apurar esse fato", analisa.

Para João Paulo Martinelli, criminalista e professor de pós-graduação do curso de Direito Penal do IDP-São Paulo, "se o médico tinha conhecimento do alto risco para a vida da paciente, sabia da alta probabilidade de morte, e mesmo assim prosseguiu no procedimento irregular, pode haver a imputação de homicídio por dolo eventual".