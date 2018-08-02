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Silicone industrial e metacril

'Doutora Enfermeira' é presa por exercício ilegal da medicina no RJ

Fernanda Silva Almeida foi presa em flagrante após inspeção da Polícia Civil e da Anvisa

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 21:12
Fernanda Silva Almeida, a "Doutora Enfermeira" Crédito: Reprodução | Instagram
Fernanda Silva Almeida, que se autointitula "Doutora Enfermeira" nas redes sociais, foi presa em flagrante, na tarde desta quarta-feira (1), pela Polícia Civil, na sede da Delegacia do Consumidor (Decon), acusada por diversos crimes, entre eles, receptação qualificada, por ter em posse produtos desviados do Hospital Municipal Pedro II.
"Ela vai responder pelos crimes de exercício ilegal da medicina, armazenamento de produto vencido, falsidade material, tendo em vista os receituários médicos sem o devido preenchimento, e receptação qualificada, pois existiam no local materiais provenientes do Hospital Municipal Pedro II. Ela conseguiu esse material, mas ainda não disse como", contou a delegada titular da Decon, Daniela Terra.
Ela disse, ainda, que Fernanda já havia sido autuada em 2014 por crime de ordem tributária, por armazenar produto vencido, em 2016 por injúria, e, no ano passado, novamente por armazenar produtos fora da validade. No mesmo ano, também foi autuada por exercício ilegal da medicina.
A "Doutora Enfermeira" afirmou, em depoimento informal, que já fazia os procedimentos de aplicação de metacril há muitos anos, mas que a máquina de lipoaspiração encontrada no salão não era utilizada por ela, mas, sim, por uma médica, identificada apenas como Adriana, que também será chamada para prestar esclarecimentos.
Ainda de acordo com a delegada, Fernanda Silva Almeida trabalha como auxiliar-administrativa no Hospital Federal dos Servidores do Estado, no bairro da Saúde. A delegada contou, também, que ela possui faculdade de enfermagem, mas que não tem registro no conselho.
SILICONE INDUSTRIAL E METACRIL
Durante a manhã, agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) fecharam um salão de beleza que funcionava de forma irregular em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O local, segundo denúncias recebidas pelo EXTRA e repassadas à especializada, é utilizado por Fernanda Silva de Almeida e oferece procedimentos estéticos, entre eles a técnica do Levanta bumbum. No espaço, na Vila Iracema, os policiais encontraram um produto com as mesmas características do silicone industrial (apreendido para análise) e mais de 300 caixas do metacril - o mesmo produto utilizado pelo médico Denis Furtado, o Doutor Bumbum, que está preso. A "Doutora Enfermeira" não estava no local, mas foi encontrada pela polícia em sua residência, no mesmo bairro.

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