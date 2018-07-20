'Doutor Bumbum' e mãe são transferidos para presídio no RJ

O médico Denis Cesar Barros Furtado, de 45 anos, conhecido como "Doutor Bumbum", em vídeo no seu canal no Youtube Crédito: Reprodução

O médico Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como "Doutor Bumbum", e a mãe, Maria de Fátima Barros Furtado, foram transferidos da 16ª DP (Barra da Tijuca) para o presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (20). Os dois foram presos nesta quinta-feira (19) em um centro empresarial localizado na Barra, na Zona Oeste do Rio. Eles deixaram a delegacia por uma porta lateral por volta das 14h30. "Doutor Bumbum" e a mãe foram levados no banco de trás de uma viatura da Polícia Civil.

Denis e a mãe prestaram depoimento ao delegado Felipe Santoro nesta sexta (20). Santoro afirmou que não irá dar informações a respeito do caso e dos depoimentos prestados. Ele é o responsável por ouvir os acusados de participação no crime na ausência da titular da delegacia, Adriana Belém, de férias.

O "Doutor Bumbum" e a mãe são acusados de realizar o procedimento estético que levou à morte a bancária Lilian Calixto, de 46 anos. Além deles, outras duas pessoas são acusadas de participar da intervenção. A namorada de Furtado, Renata Fernandes Cirne, de 19 anos, que está presa na unidade prisional de Benfica, e a enfermeira Rosilane Pereira, que não teve o pedido de prisão temporária autorizado pela Justiça.

ENTENDA O CASO

Lilian Calixto saiu de Cuiabá, no Mato Grosso, para realizar um procedimento estético nos glúteos no último sábado (14), segundo o enteado. Após a intervenção plástica na cobertura de Denis, de acordo com a família da vítima, a mulher passou mal e precisou ser atendida no hospital Barra D'or, também na Zona Oeste do Rio, mas não resistiu.