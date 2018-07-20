'Doutor Bumbum' e mãe são transferidos para presídio no RJ

O médico Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como "Doutor Bumbum", e a mãe, Maria de Fátima Barros Furtado, foram transferidos da 16ª DP (Barra da Tijuca) para o presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (20). Os dois foram presos nesta quinta-feira (19) em um centro empresarial localizado na Barra, na Zona Oeste do Rio. Eles deixaram a delegacia por uma porta lateral por volta das 14h30. "Doutor Bumbum" e a mãe foram levados no banco de trás de uma viatura da Polícia Civil.
Denis e a mãe prestaram depoimento ao delegado Felipe Santoro nesta sexta (20). Santoro afirmou que não irá dar informações a respeito do caso e dos depoimentos prestados. Ele é o responsável por ouvir os acusados de participação no crime na ausência da titular da delegacia, Adriana Belém, de férias.
O "Doutor Bumbum" e a mãe são acusados de realizar o procedimento estético que levou à morte a bancária Lilian Calixto, de 46 anos. Além deles, outras duas pessoas são acusadas de participar da intervenção. A namorada de Furtado, Renata Fernandes Cirne, de 19 anos, que está presa na unidade prisional de Benfica, e a enfermeira Rosilane Pereira, que não teve o pedido de prisão temporária autorizado pela Justiça.
ENTENDA O CASO
Lilian Calixto saiu de Cuiabá, no Mato Grosso, para realizar um procedimento estético nos glúteos no último sábado (14), segundo o enteado. Após a intervenção plástica na cobertura de Denis, de acordo com a família da vítima, a mulher passou mal e precisou ser atendida no hospital Barra D'or, também na Zona Oeste do Rio, mas não resistiu.
Após dar entrada no hospital, o quadro clínico de Lilian piorou. Ela passou por quatro paradas cardiorrespiratórias, sendo que na última não respondeu às tentativas de ressuscitação. A morte da bancária foi constatada por volta das 1h12 do domingo (15). Ainda segundo o depoimento, no mesmo dia da internação, o médico recolheu os pertences da paciente (um anel de prata com pedra, uma aliança dourada, um anel de prata, um cordão prata com pingente, uma blusa de manga, uma blusa de alças, um par de tênis e um sutiã) e se retirou do hospital.