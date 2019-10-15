Home
>
Brasil
>
Doria diz que foi alvo de 'vaia orquestrada'

Doria diz que foi alvo de 'vaia orquestrada'

Para o Governador de São Paulo, as vaias foram orquestradas pelo senador paulista Major Olimpio (PSL)

Bruno Ribeiro

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 07:53

 - Atualizado há 6 anos

O governador de São Paulo, João Doria Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O governador João Doria (PSDB) disse que as vaias que sofreu na última sexta-feira (11), quando estava ao lado do presidente Jair Bolsonaro, em um evento da Polícia Militar no Anhembi, foram "orquestradas" pelo senador paulista Major Olimpio (PSL) e que elas "não têm nenhum valor". Ele chamou o senador de "ativista de rua" que tem "comparsas".

Recomendado para você

Descubra obras que unem entretenimento, repertório e ótimas oportunidades de estudo para o Enem e vestibulares

8 filmes para estudar temas sociais e históricos nas férias

Filho do ex-presidente perderá cargo por causa de faltas, enquanto Ramagem foi condenado pelo STF; Motta e a maioria dos membros da Mesa Diretora votaram pela cassação

Câmara decide cassar mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

Roberta Moreira Luchsinger foi alvo de busca e apreensão no bairro de Higienópolis, em São Paulo; Defesa de empresária diz que tratava de negócios sobre canabidiol; filho de presidente não é investigado

Amiga de Lulinha recebeu R$ 300 mil de Careca do INSS para 'filho do rapaz'

"Vaia orquestrada, para mim, não tem nenhum valor. O nosso (senador) Olimpio, assim como o tal Major Meca e o Gil Diniz (ambos deputados estaduais de São Paulo pelo PSL), montaram uma operação com um conjunto de pessoas, com o objetivo exatamente de criar constrangimentos ao governador de São Paulo, aliás como já fez o dito Major Olimpio outras vezes com o governador Geraldo Alckmin", disse.

"Eu presenciei isso duas vezes como prefeito da cidade de São Paulo. O mesmo Olimpio orquestrando vaias de algumas pessoas, não de todas nem da maioria, para o então governador Geraldo Alckmin", afirmou o governador.

O evento era uma formatura de sargentos da PM. O presidente foi aplaudido pelo público presente. Doria tentou afagar o presidente no evento, dizendo que ele era um "amigo dos brasileiros de São Paulo". Bolsonaro citou protocolarmente o governador em seu discurso. Desde junho, os dois têm levantado o tom das críticas mútuas, antecipando a disputa eleitoral em que ambos devem se envolver em 2022.

"É lamentável que um senador da República haja como um ativista de rua proporcionando um péssimo espetáculo. Pergunte aos policiais militares que estão aqui se eles concordam com aquilo, se eles concordam com a atitude do Major Olimpio e dos seus comparsas, seus amigos, para fazer esse tipo de atitude", disse Doria.

Questionado pela reportagem sobre as declarações do governador, Olimpio enviou um vídeo em que diz que a vaia foi "histórica" e que ela foi resultado da "falta de atitude" do governador com as categorias da polícia. "Fiz o mesmo com o Alckmin e ele teve 4% nas eleições presidenciais", disse o senador, dizendo que irá repetir a ação com o governador.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais