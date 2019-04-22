Home
Dono do sítio de Atibaia pede à Justiça para vender imóvel

Em petição encaminhada ao juiz Luiz Bonat, a defesa de Fernando Bittar afirma que a iniciativa de venda será mais benéfica à Justiça do que um eventual leilão, no qual poderia haver deságio