Dono da Dolly, Laerte Codonho é solto em São Paulo

Dono de empresa de refrigerantes foi preso por fraude fiscal Crédito: Reprodução/Facebook/Dolly Refrigerantes

A justiça de São Paulo.

. Ele é acusado de crimes de fraude fiscal, sonegação, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.

Codonho foi detido junto com outros dois ex-funcionários da Dolly -- o contador Rogério Raucci, e o ex-gerente financeiro da empresa, César Requena Mazzi. Na ocasião, ao chegar à delegacia o empresário aproveitou a presença de jornalistas para atacar a Coca Cola, sua rival no mercado de refrigerantes: carregava uma folha de papel com a afirmação "preso pela Coca-Cola" escrito com um batom. Mazzi também foi liberado na noite de sexta. Raucci estava livre desde o dia.

Segundo o Ministério Público, Codonho liderava uma organização criminosa cujo objetivo era burlar o pagamento de impostos. O esquema funcionaria desde 1998, e teria causado prejuízos da ordem de R$4 bilhões aos cofres públicos. O MP apura ainda outros possíveis crimes relacionados, como lavagem de dinheiro.

A Dolly foi fundada em 1987 e ficou conhecida por fabricar refrigerantes a preços populares. Nos últimos anos, os resultados da companhia foram afetados pela redução de consumo de refrigerantes no país e por promoções adotadas por outras empresas maiores, como a Coca-Cola. Em 2004, Codonho acusou a multinacional americana de práticas anticoncorrenciais. Segundo os promotores responsáveis pela investigação, a Dolly é, hoje, uma das maiores devedoras de impostos do estado de São Paulo.

Agora em liberdade, Codonho terá de lidar com algumas restrições: terá de se apresentar mensalmente à Justiça, e não poderá ter contato com outros investigados. Também terá de passar as noites e os finais de semana em casa.

Na operação que prendeu Codonho, também foram apreendidos dois helicópteros e quatro carros de luxo. Na mansão do executivo, em Cotia, os PMs também encontraram dinheiro em espécie: notas de real, dólar, libra esterlina e euro. O valor apreendido não foi divulgado.