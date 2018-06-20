Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  Dona de gato cleptomaníaco cria perfil para devolver itens furtados
Pequeno infrator

Dona de gato cleptomaníaco cria perfil para devolver itens furtados

Gatuno de Fernando de Noronha tem comportamento impulsivo e alguns delitos são publicados em vídeo

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 11:42

Redação de A Gazeta

O mundo animal parece ter sido tomado pela criminalidade (veja mais na galeria abaixo). Desta vez, trata-se de um gatinho de Fernando de Noronha que comete furtos pela vizinhança durante a noite. Como forma de amenizar os casos, a dona dele, Andresa Medeiros, criou um perfil no Instagram para 'anunciar' e tentar devolver os itens furtados.
"Me perdoem, vizinhos, mas eu realmente sofro da doença do roubo, sou cleptomaníaco, mas estou super disposto a devolver tudinho. Por favor, ajudem a minha mãe a achar os donos das peças que estão expostas no meu perfil", diz a legenda de uma foto com regatas e uma cueca que o felino Back furtou.
Segundo Andresa conta no perfil, ele leva cerca de três peças de roupas por dia para casa. Além de peças íntimas, há meias, cangas, bermudas e camisetas, masculinas ou femininas, de adulto ou de criança.
Alguns dos delitos são registrados por câmeras de segurança e publicados na rede social. Em um deles, Back parece olhar para o equipamento, mas continua com a ação como se nada estivesse acontecendo.
Nas legendas, é como se ele estivesse falando, o que dá graça ao caso inusitado. "E hoje foi assim, estava muito tranquilo, roubei apenas um paninho vermelho. Observem, sempre que sou pego no flagra, saio de fininho e fingindo que não é comigo", descreve uma delas.
Em algumas fotos, Andresa diz que deixa o gato dentro do quarto para evitar que ele cometa outros furtos, mas há noites que não tem jeito. Veja abaixo alguns registros de Back e outros casos de animais fofos, porém criminosos:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados