No Amazonas

'Don Juan' de Manaus é preso suspeito de seduzir idosas para aplicar golpes

Ele é acusado de enganar mulheres idosas para cometer furtos e estelionato. Prejuízo do caso mais recente foi de R$ 12 mil

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 08:46

Homem suspeito de seduzir idosas para aplicar golpes é preso em Manaus Crédito: Divulgação/PC-AM

Marcos Drywes da Silva Matos, 45, conhecido como "Don Juan", foi preso neste domingo (24) em Manaus. Ele é acusado de enganar mulheres idosas para cometer furtos e estelionato. Marcos é suspeito de conquistar a confiança das vítimas e convencê-las a comprar celulares, notebooks e outros bens para ele. As informações foram confirmadas à Polícia Civil para o telejornal JAM, da Rede Amazonense, filiada da TV Globo. O UOL não conseguiu localizar a defesa dele.



Prejuízo do caso mais recente foi de R$ 12 mil. Ocaso envolveu uma mulher de 69 anos, revendedora de perfumes, segundo informações da Polícia Civil à TV. Suspeito já era procurado e teve sua imagem divulgada pela polícia na quinta-feira (21). Ele foi indiciado sob a acusação de estelionato e furto qualificado e passará por audiência de custódia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta