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Fuga

Dois presos fogem de cadeia de segurança máxima em MS com ajuda de corda

Em nota, a Agepen informou que forças de segurança realizam buscas na região do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, a máxima de Campo Grande.

Publicado em 04 de Março de 2024 às 16:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mar 2024 às 16:15
 Dois detentos conseguiram fugir de uma cadeia de segurança máxima, em Campo Grande (MS), na madrugada desta segunda-feira (4), com a ajuda de uma corda.
Algema
Dois presos conseguem fugir de cadeia de segurança máxima no MS Crédito: Reprodução/TV Globo
Segundo a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), quatro detentos tentaram fugir do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, uma cadeia de segurança máxima que está sob a responsabilidade do estado do Mato Grosso do Sul.
Dois conseguiram escapar e outros dois foram recapturados pelos agentes ainda dentro do presídio.
O episódio ocorreu por volta das 3h40. Eles fugiram pelo muro e com o auxílio de uma corda. Todos estavam alojados no Pavilhão 6.
Os detentos que obtiveram sucesso se chamam Douglas Luan Souza Anastácio, 33 anos, preso por tráfico e roubo, e Naudiney de Arruda Martins, 32 anos, preso por roubo e furto.
Já os que foram recapturados estão isolados em cela disciplinar e responderão a um Padic (Procedimento Administrativo Disciplinar).
Em nota à reportagem, a Agepen informou que acionou, imediatamente, outras forças de segurança para ajudar nas buscas e recaptura dos fugitivos.
A cadeia Jair Ferreira de Carvalho é tida como estabelecimento penal de segurança máxima, destinado a presos condenados, que cumprem pena em regime fechado. Foi inaugurada em 2001.

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