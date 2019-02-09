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Flamengo

Dois jovens feridos em incêndio no Ninho do Urubu estão fora de perigo

A informação é do Hospital Vitória, onde eles estão internados

Publicado em 

09 fev 2019 às 12:56

Publicado em 09 de Fevereiro de 2019 às 12:56

Dois jovens feridos em incêndio no Ninho do Urubu estão fora de perigo Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
Dois dos jovens atletas do Flamengo que ficaram feridos durante incêndio no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, na Vargem Grande, estão fora de perigo. A informação é da assessoria do Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, onde estão internados Cauã Emanuel, de 14 anos, e Francisco Diego, de 15.
Os jovens inalaram muita fumaça durante o incêndio, na madrugada desta sexta-feira (8). Segundo o hospital, o estado de saúde deles não é grave. Os dois atletas são do Ceará. Cauã chegou ao clube quando tinha 11 anos de idade e Francisco, no ano passado.
Na hora do incêndio, 26 atletas dormiam no alojamento. Três ficaram feridos e 13 conseguiram escapar.
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O estado mais grave é de Jonatha Ventura, de 15 anos. Ele teve queimaduras em 30% do corpo e foi transferido pela prefeitura do Rio de Janeiro para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, por ser referência em tratamento de queimados.
VELÓRIO
O Clube de Regatas do Flamengo ofereceu o salão nobre da sede da Gávea, na zona sul do Rio, para realizar o velório coletivo das vítimas da tragédia. As famílias dos atletas ainda não se pronunciaram sobre a intenção do clube. Entre os mortos, há atletas de Minas Gerais, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Volta Redonda, no sul fluminense, distante 125 quilômetros da capital. As famílias podem decidir fazer o velório na cidade natal das vítimas.
> Quem são as vítimas da tragédia no CT do Flamengo

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