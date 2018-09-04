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Cobrança por explicações

Dois dias após incêndio no Museu Nacional, Temer faz reunião no Planalto

Devem se reunir ministros, secretários, coordenadores e os presidentes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Caixa Econômica e do Banco do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 12:43

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 12:43

-Em junho, o BNDES assinou um contrato para o repasse de R$ 21,7 milhões à terceira fase do plano de investimento de revitalização do museu Crédito: CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente Michel Temer se reunirá nesta terça-feira, 4, no Palácio do Planalto com ministros, secretários, coordenadores e os presidentes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. A reunião acontece dois dias após o incêndio que atingiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro e destruiu 90% do acervo histórico, científico e artístico.
> Museu Nacional recebeu apenas dois terços do orçamento anual previsto
Deverão participar da reunião os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Rossieli Soares da Silva (Educação), Sérgio Sá Leitão (Cultura), Esteves Colnago (Planejamento, Desenvolvimento e Gestão) e Sergio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República).
> Hidrantes próximos ao Museu Nacional não funcionavam
Também são esperados os secretários Georges Soares (Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão), Júlio Alexandre (Planejamento e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão), e Sidrack Oliveira (Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).
Devem participar ainda os presidentes do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli; do BNDES, Dyogo Oliveira; e da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza; além do diretor da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, Mauro Luiz Rabelo; e do coordenador da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação, Adalton Rocha de Matos.
EXPLICAÇÕES
Após a tragédia, a comunidade artística e intelectual cobrou explicações de autoridades públicas, alegando que houve alertas sobre problemas de infraestrutura e manutenção do local, colocando em risco os mais de 20 milhões de itens expostos. Inicialmente, deverão ser investidos R$ 15 milhões apenas para a reconstrução física do prédio.
> "Luzia morreu", diz presidente do Iphan sobre fóssil no Museu Nacional
Na segunda-feira, no Rio de Janeiro, os ministros Rossieli Soares e Sérgio Sá Leitão anunciaram a criação de um grupo de trabalho para reunir parcerias em torno da recuperação do museu. Porém, peças raras se perderam. O esforço, no primeiro momento, será para a reconstrução do edifício.
O Museu Nacional, localizado na Quinta da Boa Vista, é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que faz parte do Ministério da Educação. Contudo, o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) é ligado ao Ministério da Cultura.
Em junho, o BNDES assinou um contrato para o repasse de R$ 21,7 milhões à terceira fase do plano de investimento de revitalização do museu. No entanto, a interpretação da instituição sobre a lei eleitoral impediu a liberação dos recursos para o Museu Nacional.

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