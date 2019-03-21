Home
Dois alunos de escola em Suzano permanecem internados

Adolescentes estão com estado de saúde estável; No último dia 13, dois ex-alunos da escola, de 17 e 25 anos, entraram no colégio armados e fizeram um ataque que resultou na morte de oito pessoas