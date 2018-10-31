Dodge defende pluralismo de ideias e debates dentro de universidades

Raquel Dodge, procuradora-geral da República Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu nesta quarta-feira (31) que o Supremo Tribunal Federal (STF) mantenha a suspensão liminar de atos judiciais e administrativos que determinaram o ingresso de agentes em universidades públicas e privadas pelo País.

A decisão provisória, dada pela ministra Cármen Lúcia neste sábado (27), atendeu ação da PGR para garantir a liberdade de expressão e de reunião de estudantes e de professores nas instituições de ensino.

A chefe do Ministério Público Federal ressaltou em sua fala a importância de se respeitar a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e de divulgar pensamento e o pluralismo de ideia e debates, além da autonomia universitária.

Raquel se manifestou contrária ao ingresso de agentes públicos a universidades públicas e privadas, ao recolhimento de documentos, à interrupção de aulas e debates e atividades disciplinares docentes e discentes e à coleta irregular de depoimentos.