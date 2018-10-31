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Assunto em discussão

Dodge defende pluralismo de ideias e debates dentro de universidades

Procuradora pede à Corte que mantenha a suspensão liminar de atos judiciais e administrativos que determinaram o ingresso de agentes da polícia em instituições de ensino públicas e privadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 19:42

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 19:42

Raquel Dodge, procuradora-geral da República Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu nesta quarta-feira (31) que o Supremo Tribunal Federal (STF) mantenha a suspensão liminar de atos judiciais e administrativos que determinaram o ingresso de agentes em universidades públicas e privadas pelo País.
A decisão provisória, dada pela ministra Cármen Lúcia neste sábado (27), atendeu ação da PGR para garantir a liberdade de expressão e de reunião de estudantes e de professores nas instituições de ensino.
A chefe do Ministério Público Federal ressaltou em sua fala a importância de se respeitar a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e de divulgar pensamento e o pluralismo de ideia e debates, além da autonomia universitária.
Raquel se manifestou contrária ao ingresso de agentes públicos a universidades públicas e privadas, ao recolhimento de documentos, à interrupção de aulas e debates e atividades disciplinares docentes e discentes e à coleta irregular de depoimentos.
Os atos, contudo  aí também abrangidas as decisões judiciais que os autorizaram -, abstraíram desenganadamente os limites de fiscalização de lisura do processo eleitoral e afrontaram os princípios fundamentais já mencionados (direito à livre manifestação do pensamento, à expressão da atividade intelectual artística, científica e de comunicação e à liberdade de reunião), por abstraí-los. Donde, a necessidade desta propositura desta ação para desautorizar os atos praticados e prevenir a expedição ou execução de outros semelhantes, disse Raquel.

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