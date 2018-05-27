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GREVE DOS CAMINHONEIROS

Distribuidoras estão gradativamente retomando o abastecimento

Petrobras busca apoio das autoridades para que sejam tomadas medidas que garantam a circulação nas refinarias

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 22:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 22:46
A Petrobras informou que todas as suas unidades estão em operação e que busca apoio das autoridades para que sejam tomadas medidas que garantam a circulação nas refinarias onde há bloqueio nas vias de acesso.
"A partir das refinarias, os combustíveis seguem para as distribuidoras, que estão gradativamente retomando o abastecimento, priorizando os serviços essenciais. O apoio recebido das forças de segurança tem se configurado essencial para o esforço necessário neste momento", informou a empresa em resposta à Agência Estado sobre a presença do Exército e da polícia em suas unidades produtivas.

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