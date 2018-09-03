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Rio de Janeiro

Diretor do Museu Nacional diz esperar 'todo apoio do governo federal'

Kellner afirmou que ainda é impossível estimar a perda do acervo, de 20 milhões de itens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 09:28

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 09:28

Incêndio de grandes proporções atinge Museu Nacional, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro Crédito: CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
O diretor do Museu Nacional/UFRJ, Alexander Kellner, afirmou, na madrugada desta segunda-feira (3), em nota oficial, que espera todo o apoio do governo federal diante do incêndio que consumiu as instalações do museu, o mais antigo do País, que completou 200 anos em junho passado. "É uma enorme tragédia", disse. "A hora é de união e reconstrução."
Kellner afirmou que ainda é impossível estimar a perda do acervo, de 20 milhões de itens.
"Infelizmente ainda não conseguimos mensurar o dano total ao acervo, mas precisamos mobilizar toda a sociedade para a recuperação de uma das mais importantes instituições científicas do mundo", disse.
A nota informa ainda que, recentemente, o museu aprovou junto ao BNDES um financiamento da ordem de R$ 21.7 milhões, que previa a aquisição de novos equipamentos para a prevenção de incêndios.

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