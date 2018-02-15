Diretor da Tuiuti diz que escola fez desfile para provocar

Thiago Monteiro é diretor da Paraíso do Tuiuti Crédito: Ricardo Rigel

Uma das escolas com o desfile mais comentado nas redes sociais a Paraíso do Tuiuti acredita que vai brilhar novamente no desfile das campeãs. Segundo o diretor de carnaval da agremiação de São Cristóvão, Thiago Monteiro, tudo que foi apresentado na Avenida saiu exatamente como tinha sido planejado pela escola.

"Fizemos um carnaval que gerou grande repercussão. E, desde que o enredo foi decidido, sabíamos que ele bombaria muito. Acredito que todo esse sucesso não foi apenas por causa de uma bela comissão de frente e sim por todo o grupo que se empenhou muito para fazer um desfile campeão", comentou Monteiro.

Ainda de acordo com o diretor, por mais que o enredo tivesse vindo com um forte apelo político, o mote da escola era a provocação. "O nosso próprio enredo Meus Deus, meu Deus, está extinta à escravidão? era um grande questionamento e não uma afirmação. Jogamos para o povo e a maioria deu a resposta", falou.