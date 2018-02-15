Diretor da Tuiuti diz que escola fez desfile para provocar

Uma das escolas com o desfile mais comentado nas redes sociais a Paraíso do Tuiuti acredita que vai brilhar novamente no desfile das campeãs. Segundo o diretor de carnaval da agremiação de São Cristóvão, Thiago Monteiro, tudo que foi apresentado na Avenida saiu exatamente como tinha sido planejado pela escola.
"Fizemos um carnaval que gerou grande repercussão. E, desde que o enredo foi decidido, sabíamos que ele bombaria muito. Acredito que todo esse sucesso não foi apenas por causa de uma bela comissão de frente e sim por todo o grupo que se empenhou muito para fazer um desfile campeão", comentou Monteiro.
Ainda de acordo com o diretor, por mais que o enredo tivesse vindo com um forte apelo político, o mote da escola era a provocação. "O nosso próprio enredo Meus Deus, meu Deus, está extinta à escravidão? era um grande questionamento e não uma afirmação. Jogamos para o povo e a maioria deu a resposta", falou.
O diretor de carnaval da escola da Zona Norte também comentou sobre a estratégia para a agremiação ficar bem na disputa. "A Tuiuti sempre teve um perfil muito competitivo no Grupo de Acesso. Mas no Especial ainda precisávamos de um diferencial. Então apostamos todas as fichas para fazer um carnaval campeão e não como outras escolas que costumam fazer carnaval para não cair. Se está no jogo, temos que cair atirando e o que mais deu certo foi deixar a escola solta na avenida", concluiu