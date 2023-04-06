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Após ataque a creche

Dino determina que PF investigue grupos nazistas e neonazistas no Brasil

Ministro da Justiça e Segurança Pública justificou investigação afirmando que "há indícios de atuação interestadual" dos crimes

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 09:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 abr 2023 às 09:34
Na madrugada desta quinta-feira (6), o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou um decreto para a apuração, pela Polícia Federal, de organizações nazistas e neonazistas atuantes no Brasil. Segundo o ministro, "há indícios de atuação interestadual".
A decisão surge logo após ataque à creche de Blumenau, que resultou na morte de quatro crianças na quarta-feira, 5.
Creche Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau
Creche Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, onde homem matou quatro crianças Crédito: Reprodução
O ministro passou a tarde de quarta-feira realizando reuniões com equipes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Diretório de Operações (Diop) e com presidentes da União Nacional dos Estudantes (UNE), da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) e da Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG).
O encontro teve como objetivo a entrega do documento "Paz nas Escolas" e dialogar sobre resoluções para os frequentes ataques que estão ocorrendo em escolas no Brasil nos últimos anos.
Um relatório apresentado durante os trabalhos de transição do governo federal em dezembro indicam que 35 estudantes e professores foram mortos em ataques no Brasil desde o início dos anos 2000.

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Entre os mais recentes está o atentado em uma escola estadual da Vila Sônia, Zona Oeste de São Paulo, que resultou na professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, esfaqueada por um aluno de 13 anos em março deste ano. 
Além da apuração dos grupos neonazistas, o ministro também anunciou, na quarta-feira, o apoio financeiro de R$ 150 milhões às "rondas Escolares" das polícias estaduais e guardas municipais.

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